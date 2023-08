SIEMENS HEALTHINEERS - Bären kratzen am Verkaufssignal

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 48,840 € (XETRA)

Dass die Tage der Erholung seit Anfang Juli langsam aber sicher gezählt waren, hatte sich schon mit dem Abdrehen am Aufwärtsziel bei 54,00 EUR und dem anschließenden Bruch der Unterstützung bei 52,50 EUR abgezeichnet.

Der gestrige Kursrutsch der Siemens-Healthineers-Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen wirkte dennoch erst als Prozessbeschleuniger und machte den Anstieg seit dem Zwischentief bei 48,92 EUR direkt zunichte.

Aktuell kämpfen die Bullen verzweifelt um die Unterstützung bei 48,41 EUR, die dennoch in Kürze unterschritten werden dürfte. Die Folge wäre ein Abverkauf bis 47,00 EUR und darunter bis an die nächste markante Unterstützung bei 45,05 EUR. An dieser Stelle sollten die Bullen wieder eingreifen und einen deutlichen Anstieg auslösen. Denn unter der Marke wäre auch der Abwärtstrend seit dem Hoch des Dezember 2021 reaktiviert und sogar ein Kursrückgang bis 41,00 EUR denkbar.

Sollte es den Käufern dagegen wider Erwarten gelingen, die 48,41-EUR-Marke zu verteidigen, wartet die nächste Herausforderung bereits auf Höhe des gestrigen Tageshochs bei 50,60 EUR. Hier könnte die nächste Verkaufswelle starten und eine Erholungsbewegung bis 52,50 EUR verhindern.

Siemens Healthineers Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)