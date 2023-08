MICROCHIP TECHNOLOGY - Einbruch nach Zahlen, kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert

Microchip Technology Inc. - WKN: 886105 - ISIN: US5950171042 - Kurs: 89,520 $ (Nasdaq)

Microchip Technology trifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,64 die Analystenschätzungen. Umsatz mit $2,29 Mrd. im Rahmen der Erwartungen. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Mit dem gestrigen nachbörslichen Rücksetzer auf Kurse um 85,00 USD ist der Aufwärtstrend der letzten Wochen bei der Aktie von Microchip Technology zwar noch nicht beendet, temporär jedoch unterbrochen worden.

Zuletzt hatte die Aktie noch ein neues Allzeithoch bei 94,32 USD erklommen. Doch sollte sich der gestrige Einbruch heute im regulären Börsenhandel fortsetzen, wäre nicht nur die frühere Höchstmarke bei 89,79 USD unterschritten, sondern auch der kurzfristige Support bei 87,83 USD.

In der Folge dieser temporären Verkaufssignale dürfte die Aktie bis an den Supportbereich bei 79,47 bis 80,09 USD korrigieren. Dort bestünde aber die Chance, den Aufwärtstrend der letzten Monate in Richtung 89,79-USD-Marke fortzusetzen. Mit einer solchen Erholung würde zudem ein Abverkauf bis 70,30 USD verhindert.

Unabhängig davon, wie weit die Korrektur heute oder in den nächsten Tagen zurückführt, wäre ein dynamischer Anstieg über dieses Allzeithoch aus dem Dezember 2021 bei 89,79 USD mit einem Kaufsignal verbunden und ein mittelfristiger Kaufimpuls bis 104,00 USD möglich.

Microchip Technology Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)