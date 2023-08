Kontron: Starker Quartalsbericht

Der Bereich zwischen 19,45 und 21,38 Euro gilt derzeit als neutral. Erst ein Wochenschlusskurs oberhalb des seit 2018 bestehenden Abwärtstrends dürfte weitere Kapitalzuflüsse hervorrufen, Kursgewinne an 22,80 und 24,20 Euro könnten in den kommenden Monaten bevorstehen. Spätestens ab 26,18 Euro sollten sich Investoren allerdings auf größere Gewinnmitnahmen einstellen, die im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks auf das Ausbruchsniveau erfolgen würden. Ein Aufwärtstrendbruch würde dagegen erst unterhalb von 17,40 Euro einhergehen, dies würde allerdings auf Sicht der darauffolgenden Wochen Abschläge auf 16,49 und darunter sogar 14,99 Euro bedeuten.

Das gute Zahlenwerk verhalf der Aktie sogar aus einer seit Anfang dieses Jahres bestehenden Handelsspanne von 17,40 und 20,08 Euro auf der Oberseite, allerdings begrenzt noch immer ein seit Ende 2018 bestehender Abwärtstrend verlaufend um 21,38 Euro das Aufwärtspotenzial in der Kontron-Aktie. Eine positive Auflösung könnte aber eine mittelfristige Weichenstellung auf der Oberseite hervorrufen.

Im konkreten Zahlen ausgedrückt hat der Umsatz im Vorjahrsvergleich um 15,2 Prozent auf 283,2 Mio. Euro zugelegt, das EBITDA legte sogar auf 31,3 Mio. Euro zu, was einem Anstieg um 26,3 Prozent entspricht. Besonders das Nettoergebnis erfreut ungemein, dieses verdoppelte sich nahezu von 9,0 auf 17,4 Mio. Euro. Die Bruttomarge wurde vom Vorstand auf über 40 Prozent taxiert. Der operative Cashflow drehte von minus 71,1 auf 2,1 Mio. Euro und damit wieder in den positiven Bereich.

Wochenschlusskurse oberhalb von 21,38 Euro würden unmissverständliche Hinweise auf Kursgewinne an 22,80 und 24,20 Euro liefern. Darüber könnte sogar der Bereich um 26,18 Euro als potenzielles Ziel ausgerufen werden. Um hiervon möglichst statt zu profitieren, könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB8DQ9 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt bis zu 85 Prozent. Entsprechend der ersten beiden Ziele ergeben sich im Schein Zielnotierungen von 5,97 und 7,37 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber in diesem Szenario das Niveau von 20,00 Euro noch nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,17 Euroergeben würde. Als Anlagehorizont sind jedoch einige Monate zwingend an Zeit einzuplanen.