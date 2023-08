Trading-Chance Caterpillar: Auf der Oberseite ausgereizt?

Werbung

Wieder einmal übertraf das Quartalsergebnis des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar die Analystenprognosen. Doch nach dem daraus resultierenden Kurssprung auf ein neues Allzeithoch blieben die Anschlusskäufe aus. Was nicht überrascht, denn das durchschnittliche Kursziel der Analysten hatte die Aktie dadurch bereits überboten: Eine Trading-Chance Short.

Auch, wenn die Baubranche durch die in kurzer Zeit immens gestiegenen Zinsen unter Druck steht: Es wird bislang viel mehr gebaut, als man das in diesem Umfeld vermuten könnte … zumindest noch. Davon profitiert Caterpillar als einer der größten Hersteller von Baumaschinen so sehr, dass es im zweiten Quartal bei ohnehin steigenden Umsätzen gelang, die Gewinnmarge überproportional zu erhöhen. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal um gut 21, der Gewinn pro Aktie um fast 75 Prozent zu. Aber:

Die Analysten sehen derzeit keine Luft nach oben

Allzu viel günstiger als vor einem Jahr wurde Caterpillar von der Bewertung über das KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis) dennoch nicht, denn die Aktie schloss seit der Vorlage der Q2-Zahlen ein Jahr zuvor 57 Prozent höher, hat also den Anstieg des Unternehmensgewinns großenteils nachvollzogen. Die Aktie ist daher von der Bewertung her zwar nicht teuer, das aktuelle KGV läge mit gut 14 im Rahmen des Normalen der vergangenen Jahre (ausgenommen das Jahr 2020), seit 2018 bewegt sich die Bewertung in einer Spanne zwischen 12 und 20. Allerdings stellt sich die Frage:

Darf man diese steigenden Gewinne einfach mit dem Lineal in die Zukunft verlängern? Die Antwort lautet: Das ist höchst zweifelhaft. Wäre es so, wäre die Aktie sogar nach dem nach der Quartalsbilanz erzielten Rekordhoch noch günstig bewertet. Aber dass die Analysten im Schnitt für Caterpillar ein Kursziel von 276 US-Dollar sehen und sich „Kaufen“ und „Halten“-Einstufungen derzeit die Waage halten, macht deutlich, dass man mit solchen Erwartungen eher vorsichtig sein sollte. Und das Chartbild zeigt, dass sich offenbar nicht wenige Trader der Vorsicht der Analysten anschließen:

Auf das Rekordhoch folgten keine Anschlusskäufe

Nachdem es als unmittelbare Reaktion auf die am 1. August präsentierten Zahlen zu einem immensen Kursanstieg kam, der dazu führte, dass das bis dahin geltende, im Januar 2023 erzielte Rekordhoch mit Schwung überboten wurde, kam nichts mehr nach, statt Anschlusskäufen sah Caterpillar Gewinnmitnahmen. Und das an einem Punkt, an dem man durchaus mutmaßen könnte, dass die Aktie nach oben vorerst ausgereizt ist, denn das Hoch lag nahe an der oberen Begrenzung des im letzten Herbst etablierten Aufwärtstrendkanals, zugleich hatte der im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator durch diesen Run ein immens überkauftes Niveau erreicht.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar wartet im Bereich 263/266 US-Dollar eine markante Kreuzunterstützung, welche die jetzt eingesetzten Gewinnmitnahmen erst einmal aufhalten könnte. Aber mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Ausbau der Gewinnmargen bei zugleich steigenden Umsätzen in einem Umfeld wie diesem eher nicht fortsetzen dürfte, besteht durchaus eine taugliche Chance, dass der Kurs diese Zone über kurz oder lang bricht und die untere Begrenzung des Trendkanals, aktuell bei 217 US-Dollar, testet. Für risikofreudige Trader bietet sich daher schon jetzt eine interessante Gelegenheit auf der Short-Seite.

Eine Short-Gelegenheit für Risikofreudige

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 368,757 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,96. Den Stop Loss würden wir bei 306 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0970 einem Kurs von ca. 5,68 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet UL6FP2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 293,88 US-Dollar, 300 US-Dollar

Unterstützungen: 266,04 US-Dollar, 234,03 US-Dollar, 217 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN UL6FP2 ISIN DE000UL6FP26 Basispreis 368,757 US-Dollar K.O.-Schwelle 368,757 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,96 Stop Loss Zertifikat 5,68 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

