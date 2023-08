WTI: Schlüsselstelle erreicht

Nachdem WTI im Bereich zwischen 63,61 und 64,41 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres einen vorläufigen Boden gefunden hatte, konnte das Rohöl zunächst eine Stabilisierung um 70,00 US-Dollar vollziehen, ab Ende Juni wurde schließlich eine solide Aufwärtsbewegung in den Widerstandsbereich um 83,00 US-Dollar gestartet. Entfernt erinnert der Kursverlauf seit Mitte November letzten Jahres sogar an eine inverse SKS-Formation, deren Nackenlinie ebenfalls im Bereich um 83,00 US-Dollar angesiedelt ist. Kann eine erfolgreiche Auflösung zur Oberseite in den nächsten Tagen bzw. Wochen erfolgen, würde dies einem erfolgreichen Bodenabschluss zugutekommen und eine mittelfristige Trendwende einleiten.

Fazit

Die nächsten Tage dürften sicherlich von erhöhter Volatilität aufgrund der zahlreichen Widerstände auf dem aktuellen Kursniveau bei WTI geprägt sein, es wird grundsätzlich ein Long-Szenario favorisiert. Ob es zu einem Pullback auf den EMA 200 kommt, bleibt noch abzuwarten. Aber auch ein direkter Ausbruch über die aktuelle Widerstandszone ist kein undenkbares Szenario. Für all diese Fälle können sich Investoren schon einmal das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ4E4G ausgestattet mit einem Knock-Out von 75,05 US-Dollar vormerken. Orientierungshalber würde vom gegenwärtigen Niveau aus bei einem Anstieg an 89,85 US-Dollar eine Rendite von 95 Prozent entspringen können. Ziel des Scheins läge dann am Ende bei 13,50 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu definierenden Tiefs orientieren müssen.