Schneider: 'Herz der Halbleiterproduktion schlägt in Ostdeutschland'

BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) - Die geplante Fabrik des Chipherstellers TSMC in Dresden wird nach Einschätzung des Ostbeauftragten Carsten Schneider die ganze Wirtschaftsregion stärken. "Das Herz der europäischen Halbleiterproduktion schlägt in Ostdeutschland", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Dabei schafft die Ansiedlung nicht nur Arbeitsplätze, sondern macht Europa auch unabhängiger von Chip-Importen aus Asien." Die Bundesregierung habe das Vorhaben über viele Monate hinweg mit vorbereitet und unterstützt. TSMC hatte am Dienstag bekannt gegeben, ein Halbleiterwerk in Dresden zu errichten. TSMC erwartet demnach, dass die gesamte Investitionssumme zehn Milliarden Euro übersteigen wird. Etwa 2000 Jobs sollen geschaffen werden, 2027 soll die Produktion starten./vsr/DP/zb