Amazon: Überwindung des Kernwiderstands?

Amazon öffnete am 3. August 2023 seine Bücher und konnte im zweiten Quartal vor allem mit seiner Cloudsparte AWS überzeugen. Das zweite Standbein Onlinehandel trug aber mit 2,3 Mrd. US-Dollar ebenfalls zum Konzerngewinn bei. In Summe wurde ein Quartalsgewinn von 7,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Trotz der schwachen Konjunktur stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 134,4 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow betrug 7,9 Milliarden US-Dollar. So langsam scheinen sich die Effizienzprogramme insbesondere im Logistikbereich auszuzahlen. Hier hatte Amazon im Zuge der Coronapandemie in Antizipation eines hohen Wachstums zu viel investiert und musste seine Kapazitäten nun anpassen. Damit scheint der Onlineriese gewappnet, im Cloud-Computing sowie im Onlinehandel mittelfristig wieder stärker zu wachsen, auch wenn die Marktkapitalisierung bereits bei 1,432 Billionen US-Dollar liegt.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im neuen Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 138,56 US-Dollar auszubilden. Damit findet auch ein Test des Kernwiderstandes bei 141,67 US-Dollar statt. Im Falle einer Überwindung dieses Levels könnte sich die Kursentwicklung bis zum Widerstand um den Bereich von 158,54 US-Dollar weiterentwickeln.