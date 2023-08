DAX 40 Ausblick: US-Inflation sorgt für Überraschung – 16.000 Punkte im Blick

Nach Veröffentlichung der vielerorts beachteten US-Inflationsdaten robbt sich das heimische Börsenbarometer wieder an die psychologische Marke von 16.000 Punkten heran. Dass die US-Teuerung weniger stark ausfällt als erwartet, lässt Anleger auf eine in Zukunft umsichtige Geldpolitik in den Vereinigten Staaten hoffen.

Laut IG-Indikation kommt der DAX 40 kurz nach Veröffentlichung auf ein Plus von 0,66 Prozent, was einem Stand von 15.941 Punkten entspricht.