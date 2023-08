EQS-News: Bike24 Holding AG: Komplettradsegment und lokalisierte Märkte mit zweistelligem Wachstum in schwierigem Marktumfeld; Profitabilität gegenüber Vorquartal deutlich gesteigert

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Bike24 Holding AG: Komplettradsegment und lokalisierte Märkte mit zweistelligem Wachstum in schwierigem Marktumfeld; Profitabilität gegenüber Vorquartal deutlich gesteigert



10.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Bike24 Holding AG: Komplettradsegment und lokalisierte Märkte mit zweistelligem Wachstum in schwierigem Marktumfeld; Profitabilität gegenüber Vorquartal deutlich gesteigert Umsatz im zweiten Quartal bei EUR 62,9 Mio., -6,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode

Weiterhin hohes zweistelliges Wachstum im Komplettradsegment und lokalisierten Märkten

Maßnahmen zur Ertragssteigerung zeigen Wirkung: Bereinigte EBITDA-Marge bei 0,9 Prozent in Q2 2023; eine signifikante Verbesserung gegenüber Q1 2023 (-4,7 Prozent)

CEO Andrés Martin-Birner: „Wir steuern in der aktuellen Marktphase klar nach Profitabilität“

Zum Ende des zweiten Quartals fast 1 Mio. aktive Kunden Dresden, 10. August 2023. Die Bike24 Holding AG, eine der führenden europäischen E-Commerce Plattformen rund ums Fahrrad, erzielte im zweiten Quartal 2023 einen Umsatz von EUR 62,9 Mio., was einem Rückgang von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (EUR 67,0 Mio.) entspricht. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Ertragssteigerung zeigen bereits Wirkung: Das Unternehmen hat seine operative Profitabilität im Vergleich zum vorherigen Quartal mit einer positiven bereinigten EBITDA-Marge von 0,9 Prozent deutlich verbessert (Q1 2023: -4,7 Prozent). Um seine Ertragskraft weiter zu steigern, plant das Unternehmen zudem, seine Marketingaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte stärker auf die bereits etablierten Märkte mit höherem Margenpotenzial zu konzentrieren. Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24, kommentiert: „Die von uns eingeleiteten Maßnahmen zur Ertragssteigerung zeigen bereits positive Auswirkungen auf unsere operative Rentabilität, was belegt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Um in der aktuell schwierigen Phase den Fokus auf Profitabilität zu legen, haben wir uns entschlossen, unsere Marketingaktivitäten stärker auf die Regionen zu konzentrieren, die höhere Margen beisteuern.“ Trotz der herausfordernden Marktbedingungen konnte das Unternehmen die Kundenzahl zum 30. Juni 2023 auf 988 Tsd. aktive Kunden steigern - ein Zuwachs von +17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (848 Tsd.). Knapp 70 Prozent der Bestellungen stammen von wiederkehrenden Kunden, was von einer hohen Kundenloyalität zeugt. Der durchschnittliche Warenkorb von EUR 137 bestätigt, dass hochwertige Produkte weiterhin gefragt sind. Gleichzeitig ist die Rücksendequote leicht auf 16,9 Prozent zurückgegangen (Vorjahr: 17,4 Prozent). Im Februar 2023 hat BIKE24 lokalisierte Webshops in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg eingeführt. Ab sofort werden die Umsätze dieser Märkte gemeinsam mit den zuvor bereits vorhandenen lokalisierten Märkten in Spanien, Frankreich und Italien als Einheit betrachtet, um die operative Entwicklung in diesen Ländern besser zu veranschaulichen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. Im ersten Halbjahr 2022 betrug der Umsatz der lokalisierten Märkte EUR 16,0 Mio., während er im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 23,1 Mio. stieg - ein Zuwachs um +44 Prozent (Q2: +40 Prozent). Der Anteil dieser Märkte am Gesamtumsatz erhöhte sich von 12 Prozent auf 20 Prozent (Q2: 19 Prozent). Im Rahmen der gesetzten strategischen Prioritäten konnte der Anteil der Komplettradverkäufe am Gesamtumsatz im ersten Halbjahr von 13 Prozent auf 17 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Steigerung der Komplettradverkäufe in diesem Zeitraum um +23 Prozent, im zweiten Quartal sogar um +25 Prozent. Das bereinigte EBITDA betrug im ersten Halbjahr 2023 EUR -2,0 Mio. im Vergleich zu EUR 9,1 Mio. im Vorjahreszeitraum (Q2: EUR 0,6 Mio. nach EUR 5,3 Mio. in Q2 2022). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei -1,7 Prozent, gegenüber 7,1 Prozent im ersten Halbjahr 2022 (Q2: 0,9 Prozent gegenüber 7,9 Prozent in Q2 2022). Die weiterhin geringe Konsumstimmung war ein wesentlicher Grund für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Dies wird auch durch die aktuellen Zahlen des Bundesverbands E-Commerce & Versandhandel Deutschland (bevh) widergespiegelt, der im zweiten Quartal 2023 einen Rückgang von -12 Prozent im Onlinehandel verzeichnete. Zusätzlich startete die Fahrradsaison aufgrund eines kalten und nassen Frühlings ungewöhnlich spät, erst Mitte Mai. Dies wird durch die jüngsten Erhebungen des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) bestätigt, der für den Zeitraum bis Mai 2023 einen Rückgang der Verkaufszahlen um -12 Prozent bei E-Bikes und um -20 Prozent bei Fahrrädern meldete. Angesichts fehlender Anzeichen einer Marktentspannung im zweiten Halbjahr hatte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 im Juli angepasst. Statt eines erwarteten Umsatzwachstums von 0 bis +10 Prozent geht das Unternehmen nun von einem Rückgang von -10 bis -5 Prozent aus, während die prognostizierte bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich zwischen -1 und 1 Prozent liegen wird (statt ursprünglich 0 bis 3,5 Prozent). Heute um 15:00 Uhr findet der Q2 2023 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird ab 10 Uhr auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/9m1ut63wjdyv14h33gisv98ueeqciypc

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q2 2023 Q2 2022 Delta H1 2023 H1 2022 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 40.886 45.067 -9% 76.128 85.460 -11% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 12.213 8.767 40% 23.064 16.020 44% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 7.219 9.004 -20% 13.375 17.609 -24% Rest der Welt 2.580 4.166 -38% 5.597 9.677 -42% Umsatzerlöse 62.897 67.003 -6% 118.164 128.764 -8% Sonstige Erträge 35 120 -70% 75 150 -50% Gesamterträge 62.933 67.123 -6% 118.238 128.914 -8% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe - 46.673 - 47.048 -1% - 90.045 - 91.315 -1% Bruttoergebnis 16.260 20.075 -19% 28.193 37.599 -25% Bruttomarge 25,8% 29,8% -4,0pp 23,8% 29,1% -5,3pp Perfomance Marketingkosten - 885 - 1.144 -23% - 1.625 - 1.762 -8% Vertriebskosten1 - 6.097 - 5.491 11% - 11.344 - 10.631 7% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer - 6.909 - 6.588 5% - 13.380 - 13.183 1% Sonstige Aufwendungen - 3.007 - 2.315 30% - 6.109 - 4.294 42% EBITDA - 638 4.537 n/a - 4.266 7.728 n/a EBITDA Marge -1,0% 6,8% -7,8pp -3,6% 6,0% -9,6pp Bereinigungen 1.210 735 65% 2.265 1.390 63% Bereinigtes EBITDA 572 5.271 -89% - 2.001 9.118 n/a Bereinigte EBITDA Marge 0,9% 7,9% -6,9pp -1,7% 7,1% -8,8pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) - 1.493 - 1.300 15% - 2.863 - 2.470 16% Bereinigtes EBIT - 921 3.971 n/a - 4.864 6.647 n/a Bereinigte EBIT Marge -1,5% 5,9% -7,4pp -4,1% 5,2% -9,3pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten - 2.484 - 2.480 0% - 4.969 - 4.965 0% Bereinigungen - 1.210 - 735 65% - 2.265 - 1.390 63% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) - 4.616 756 n/a - 12.098 292 n/a EBIT Marge -7,3% 1,1% -8,5pp -10,2% 0,2% -10,5pp Finanzaufwendungen, netto - 974 - 419 132% - 4.084 - 732 n/a Ergebnis vor Steuern - 5.590 336 n/a - 16.182 - 439 n/a Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 2.824 - 154 n/a 3.367 35 n/a Periodenergebnis - 2.766 183 n/a - 12.815 - 404 n/a Rundungsdifferenzen können auftreten. 1Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) - - - 988.014 847.830 17% Anzahl Bestellungen 469.268 471.646 -1% 863.786 890.706 -3% Durchschnittlicher Warenkorb 135 141 -4% 137 145 -5% Bestellungen wiederkehrender Kunden 70,6% 71,9% -1,4pp 70,1% 73,0% -3,0pp Rücksendequote 16,2% 17,0% -0,8pp 16,9% 17,4% -0,5pp Den vollständigen Halbjahresbericht einschließlich des Konzernzwischenabschlusses finden Sie hier: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html#interim Press Relations:

Olga de Gast

E-Mail: presse@bike24.net

+49 151 2705 3924



Investor Relations:

Moritz Verleger

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 2414 0166

Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

10.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

