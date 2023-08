EQS-News: Cantourage Group SE begrüßt SUMO Cannabis: Neuer Partner setzt auf besonders ressourcenschonende aeroponische Anbautechnik

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Markteinführung

Cantourage Group SE begrüßt SUMO Cannabis: Neuer Partner setzt auf besonders ressourcenschonende aeroponische Anbautechnik



Berlin, 10. August 2023 – Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, gibt bekannt, dass mit SUMO Cannabis ein weiterer bedeutender Produzent als Partner für die Belieferung des europäischen Marktes für Medizinalcannabis gewonnen werden konnte. Patientinnen und Patienten in Deutschland, die bereits jetzt medizinisches Cannabis als Arzneimittel über Apotheken beziehen können, werden so in Zukunft eine noch bessere Versorgung mit hochwertigen Cannabisblüten erfahren.



SUMO Cannabis unterhält seinen Anbaubetrieb in Trois-Rivières, im Herzen der Provinz Québec, Kanada. Mit aktuell 25 Mitarbeitenden betreibt das seit Februar 2022 gemäß Cannabis Act and Cannabis Regulations (Health Canada) lizenzierte Unternehmen eine hochmoderne aeroponische Anbaueinrichtung, die eine besonders ressourcenschonende Kultivierung zulässt. Neben einem sehr geringen Energie- und Wasserverbrauch ermöglicht diese Anbaupraxis den Grower:innen die volle Kontrolle über wichtige Parameter wie Nährstoffgehalt und pH-Werte.



Mit der Freigabe des Cultivars Apex OG erweitert Cantourage seine Produktpalette im Craft-Cannabissegment und stärkt damit die Versorgungssicherheit der Patientinnen und Patienten in Deutschland.



„Wir freuen uns, unsere Blüten erstmals auf dem europäischen Markt anbieten zu können, ein bedeutender Meilenstein für unser junges Unternehmen. Durch die Partnerschaft können wir unsere Leidenschaft für erstklassiges Cannabis mit den anspruchsvollen Patientinnen und Patienten in Deutschland teilen und ihnen so noch mehr Auswahl an hochwertigen medizinischen Cannabissorten anbieten”, so Éric Morel, CEO von SUMO Cannabis.



Philip Schetter, CEO von Cantourage, ergänzt: „Wir freuen uns, mit SUMO Cannabis einen weiteren Anbaupartner gewonnen zu haben, der unsere Leidenschaft für Cannabis-Produkte teilt. Immer mehr internationale Produzenten suchen aktiv die Zusammenarbeit mit uns, was zeigt, dass unser Modell funktioniert und in der Branche als vorbildhaft angesehen wird.“



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel “HIGH” geführt.



Weitere Informationen: www.cantourage.com



Über SUMO Cannabis

SUMO Cannabis ist ein lizenzierter Cannabisproduzent mit Sitz in Trois-Rivières, Québec, Kanada. Mit Hilfe moderner Indoor-Aeroponic-Anbautechnologie kultiviert das Unternehmen hochwertiges Craft-Cannabis, das den anspruchsvollsten Anforderungen der Branche gerecht wird. Ihr Ziel ist es, das Potenzial von Cannabis als wertvolles und vielseitiges Naturprodukt auszuschöpfen und dabei höchste Qualitätsstandards zu wahren. Als lizenzierte Einrichtung arbeitet SUMO Cannabis für die Versorgung des Heimatmarktes eng mit den staatlichen Cannabisvertriebsbehörden in Kanada zusammen. Durch die Zusammenarbeit mit Cantourage beliefert das Unternehmen nun auch erstmals den europäischen Markt mit seinen erstklassigen Blüten.



Weitere Informationen: https://sumocannabis.com/



