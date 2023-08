Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt - Konjunktursorgen bleiben bestehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax schaffte zuletzt ein Plus von 0,09 Prozent 15 845,78 Punkte, nachdem er am Freitag rund ein Prozent verloren hatte.

Konjunktursorgen prägen aktuell weiterhin das Bild. So verschärfte sich in den vergangenen Tagen in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Sie wirkt sich auch international negativ aus. Hinzu kommt aktuell die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins noch weiter anheben wird im Kampf gegen die hohe Inflation.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montag um 0,35 Prozent auf 27 985,06 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck./la/mis