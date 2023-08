Bilfinger steigert Gewinn erneut deutlich - Jahresziele bestätigt

MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage hat dem Industriedienstleister Bilfinger auch im zweiten Quartal einen Schub gegeben. "Die Nachfrage nach unseren Lösungen in unseren Kernindustrien ist auf hohem Niveau stabil, in einigen Bereichen nimmt sie weiter zu", sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Schulz am Montag laut Mitteilung. Insbesondere profitiere das Unternehmen von den wachsenden Märkten im Bereich der Energiewende. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, wie der SDax-Konzern in Mannheim mitteilte. Währungsbereinigt legten die Erlöse um sechs Prozent zu.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte gut ein Drittel auf 43 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das erst jüngst aufgelegte Sparprogramm bei. Die dazugehörige Marge verbesserte sich von 3,0 Prozent im Vorjahr auf 3,9 Prozent. Unter dem Strich blieb in den drei Monaten bis Ende Juni ein Gewinn von 30 Millionen Euro nach 19 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer.

Für das laufende Jahr rechnet Bilfinger weiter mit Erlösen von 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro. Am Umsatz sollen mit 3,8 bis 4,1 Prozent deutlich mehr als 2022 als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben./mne/stk