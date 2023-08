Blick in die Glaskugel: Diese Aktien könnten die nächsten Superstars sein!

Mit einem scharfen Blick in die Glaskugel entdecken wir schon heute Aktien, die als potenzielle Superstars am Markt gehandelt werden. Es sind meist Unternehmen mit beeindruckendem Wachstum und spannenden Technologien.

Aktien, die in Zukunft zu den ganz Großen gehören könnten, sind Tesla (WKN: A1CX3T) und Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2). Bereits heute genießen sie eine gewisse Bedeutung. Aber schauen wir uns doch mal die Chancen und Risiken genauer an.

Tesla: Harter Preiskampf hat begonnen

Tesla ist zweifellos ein Pionier der Elektrofahrzeugindustrie. Das Unternehmen hat den Weg für die Elektrifizierung des Automobilsektors geebnet. Innerhalb kürzester Zeit ist das texanische Unternehmen zu einem Schwergewicht in der Automobilindustrie aufgestiegen und konnte die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen.

Mit innovativen Technologien, einer effizienten Kostenstruktur, globaler Präsenz und einer starken Marke hat Tesla mittlerweile die führende Marktposition im Bereich der Elektroautomobilität eingenommen. Die Chancen für Tesla bleiben dabei vielversprechend, denn die weltweite Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen steigt rasant. Und wer könnte davon besser profitieren als der Marktführer?

Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Energiesektor aktiv und entwickelt Lösungen für Solarenergie und Energiespeicherung. Nicht zu vergessen ist sein Netzwerk an Ladestationen, dessen Wert einen dreistelligen Milliardenbetrag haben könnte. Eine Ausweitung des eigenen Ökosystems auf mehr Software und Dienstleistungen sowie andere Wirtschaftszweige gilt als realistisch.

Allerdings ist der Markt für Elektrofahrzeuge zunehmend umkämpft, wie zuletzt der eskalierende Preiskampf in China zeigte. Auch traditionelle Automobilhersteller und Start-ups steigen in den Markt ein, was den Wettbewerbsdruck auf Tesla erhöht. Als Kostenführer verfügt Tesla jedoch eine komfortable Ausgangslage, um den Preiskampf möglichst unbeschadet zu überstehen.

Die Massenproduktion von Elektrofahrzeugen war schon immer eine komplexe Herausforderung, an der sich auch Tesla messen lassen muss. Ford war in den Anfangsjahren mit dem Model T in einer ähnlichen Situation. Positiv ist, dass Ford viele Krisen überstanden hat. Aber der Autobauer ist längst nicht mehr das Epizentrum der Branche.

Zoom Video Communications: Kampf mit Microsoft

Zoom Video Communications könnte ebenfalls zu den Aktien mit großem Potenzial gehören, auch wenn der Wachstumsstory zuletzt etwas die Luft ausgegangen ist. In den letzten Jahren konnte eine atemberaubende Wachstumsphase durchlaufen werden, was auch der Corona-Pandemie zu verdanken war. Heute ist der Name ein Synonym für Videokonferenzen und virtuelle Zusammenarbeit. In einer zunehmend digitalen Welt liefert Zoom unverzichtbare Werkzeuge für Unternehmen und Privatpersonen weltweit. Sie erleichtern die Zusammenarbeit und steigern die Effizienz.

Die Aussichten für Zoom sind somit vielversprechend, denn auch nach der Pandemie werden hybride Arbeitsmodelle voraussichtlich weiter bestehen, so dass die Nachfrage nach Videokommunikationstools wie Zoom hoch bleiben dürfte.

Das Unternehmen verfügt bereits heute über eine starke globale Präsenz als Marktführer für Audio- und Videokonferenzsysteme und könnte seine Reichweite in aufstrebenden Märkten weiter ausbauen. Zudem könnte Zoom seine Plattform durch Produktinnovationen noch attraktiver machen und so sein Wachstum weiter vorantreiben. Davon sind Investoren wie Cathie Woods überzeugt.

Dennoch gibt es auch Risiken, denen sich Zoom stellen muss. So haben auch andere Technologieunternehmen ähnliche Dienste entwickelt, was zu einem steigenden Wettbewerbsdruck führt. Microsoft (WKN: 870747) ist ein solcher Tiger, der in der Vergangenheit viele kleinere Konkurrenten durch sein eigenes Ökosystem im Keim erstickt hat. Zudem gab es in der Vergangenheit Sicherheitsbedenken, die das Vertrauen belasteten.

Das größte Problem ist jedoch, dass sich das Wachstumstempo verlangsamt. So konnte der Umsatz im ersten Quartal 2024 nur um 3 % auf 1,1 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Mit einem prognostizierten Jahresumsatz von knapp 4,5 Mrd. US-Dollar ist dennoch ein neuer Rekordumsatz möglich.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl Tesla als auch Zoom Video Communications bereits heute starke Akteure in Märkten mit vielversprechendem Wachstumspotenzial sind. Sie unterscheiden sich jedoch durch unterschiedliche Wachstumsraten. Während Tesla mit hohen Wachstumsraten überzeugt und dieses stark über Preissenkungen forciert, fehlt Zoom mittlerweile etwas der zündende Funke, um das Wachstum neu zu entfachen.

Der Artikel Blick in die Glaskugel: Diese Aktien könnten die nächsten Superstars sein! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft, Tesla und Zoom Video Communications.

Aktienwelt360 2023