BYD-Aktie schmiert zum Wochenstart kräftig ab!

Der harte Preiskampf bei Elektroautos in China sorgt im frühen Montagshandel für einen kräftigen Kurssturz bei der BYD-Aktie. Der Kurs gibt auf Tradegate über 6 % nach und fällt damit direkt unter den Supportbereich um 29 EUR zurück. Die bereits vor einigen Tagen gestartete Korrektur gewinnt mit den Verlusten vom Montag an Fahrt und dürfte weitere Marktteilnehmer in Handlungsnot bringen. Immerhin wurde die Aktie hierzulande in den vergangenen Monaten um 27 EUR sehr aktiv gehandelt und es bildete sich der Volumenschwerpunkt (POC) aus. Sollte dieser Preisbereich ebenfalls nachhaltig unterschritten werden, könnte dies weitere Anschlussverkäufe auslösen und der Kurs kann in Richtung 24 EUR wegbrechen.

Ob man die Aktie handlungstechnisch im angesprochenen Supportbereich blind verkaufen sollte, bleibt in meinen Augen zunächst aber noch abzuwarten. Dies hängt unter anderem auch vom eigenen Risiko und der eigenen Positionsgröße ab. Kurzfristig neue Tiefs sind zwar einzuplanen, es wäre jedoch möglich, dass die Kurse in den nächsten Tagen eine kleine Erholung und einen Pullback, beispielsweise in Richtung 29 EUR starten.

Fazit: Das Abwärtsgap vom Montag in der BYD-Aktie dürfte einige Trader und Anleger in Schwierigkeiten bringen. In größere Panik würde ich nach dem aktuellen Kurssturz jedoch nicht zwangsläufig verfallen. Vielmehr wäre das Kursgeschehen heute für mich engmaschig zu verfolgen. Dabei sollte das Risiko der eigenen Position im Auge behalten werden. Im Zweifel sind die Verluste zu begrenzen, denn einsteigen kann man immer wieder. Müsste ich im aktuellen Umfeld ein Rating auf mittelfristiger Ebene vergeben, läge dieses wahrscheinlich zwischen „Hold“ und „Sell“, zumindest bis sich die Lage ein wenig beruhigt hat.

