RHEINMETALL - Aktie nach Pullback mit Rallyversuch

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 263,000 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 04. April 2023 auf das aktuelle Allzeithoch bei 281,30 EUR.

Nach diesem Hoch setzte der Wert auf die Unterstützung bei 232,00 EUR zurück. Seit 08. Juni zeigt sich allerdings wieder ein Aufwärtstrend. Am 01. August brach der Wert über den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch aus. Nach einem Hoch bei 271,10 EUR setzte der Wert zuletzt auf den gebrochenen Abwärtstrend zurück. Heute versucht der Wert, sich nach oben abzusetzen.

Das sieht nach Rally aus

Das Chartbild der Rheinmetall-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung Allzeithoch und später gen 300 EUR ansteigen. Im Active Trading, meinem Musterdepot, das ich in stock3 Trademate führe, bin ich seit 04. August mittels DE000KH8G6D5 long. Der Kaufkurs lag bei 1,01 EUR. Noch am 04. August habe ich nach einem Anstieg um 50 % das investierte Kapital wieder abgezogen. Daher kann ich jetzt beruhigt zusehen, ob die avisierte Rally eintritt oder nicht. Der Trade kann nicht mehr in die Verlustzone rutschen, aber noch eine Menge Gewinne einfahren.

Sollte der Wert aber unter den EMA 50 und damit auch in den Abwärtstrend zurückfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre die Rally bis 300 EUR zunächst einmal abgesagt. Ein Rückfall gen 232,00-225,00 EUR wäre dann kurzfristig möglich.

Fazit: Der heutige Anstieg könnte der Startschuss für eine weitere Rally in der Rheinmetall-Aktie sein.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)