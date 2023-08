Gewinneinbruch bei Hafenkonzern HHLA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die weltweite Konjunkturflaute lässt den Gewinn des Hamburger Hafenkonzerns HHLA einbrechen.

"Der anhaltende Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen, Inflation und steigende Zinsen belasteten die Nachfrage von Verbrauchern und Industrie und bremsen die weltweite konjunkturelle Erholung nach der Pandemie weiter aus", erklärte der Hafenbetreiber am Dienstag. Bei einem Umsatzrückgang um 6,7 Prozent auf 727,1 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten sei das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) um 50,3 Prozent auf 50,4 Millionen Euro gesunken. Die EBIT-Marge sank auf 6,9 (Vorjahr 13,0) Prozent, das Ergebnis nach Steuern brach auf 8,2 (Vorjahr 43,9 ) Millionen Euro ein. Ihre Prognose für das Gesamtjahr hatte die HHLA schon Ende Juli gesenkt.

