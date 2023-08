UnitedHealth Group - Saisonal und charttechnisch spannend

Die United Health-Aktie vollzieht derzeit einen charttechnischen Husarenritt. Als Damoklesschwert hängt eine drohende Topbildung über dem Titel, welche bei einem Abgleiten unter die Tiefs der letzten zwei Jahre bei rund 450 USD vervollständigt wäre. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn es bietet sich möglicherweise auch ein „bullisher“ Ausweg. Schließlich könnten die letzten Verlaufstiefs bei einem Spurt über das Aprilhoch bei 530,45 USD als klassischer Doppelboden interpretiert werden (siehe Chart). Auch verschiedene Indikatoren versprechen Besserung. So konnte jüngst die 38-Wochen-Linie (akt. bei 494,91 USD) zurückerobert werden. Gleichzeitig gelang der Bruch des Abwärtstrends seit Frühjahr 2022 im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie die Rückeroberung des Schwellenwertes von 1. Last but not least, signalisiert auch der Kelly-Faktor – ein aus dem Money Management kommender Indikator – wieder „grünes Licht“. Selbst unter saisonalen Gesichtspunkten ist das Papier derzeit interessant. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends stellt die Aktien in der aktuell herausfordernden Marktphase einen möglichen Rettungsanker dar. Konkret beträgt das durchschnittliche Kursplus bis Mitte September rund 3 %.

UnitedHealth Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart UnitedHealth Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

