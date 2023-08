USD/CNH: Zinssenkungen und Sorgen um Country Garden bewegen

Nach einer Zinssenkung durch die heimische Notenbank und schwachen Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte legt der US-Dollar gegenüber dem chinesischen Renminbi Yuan um ein halbes Prozent auf 7,315 CNH zu.

Gleichzeitig sorgen die Entwicklungen rund um den finanziell gebeutelten Immobilien-Konzern Country Garden für Furore.

Chinesische Zentralbank senkt Leitzinsen das zweite Mal innerhalb von drei Monaten

Innerhalb von drei Monaten hat der chinesische Währungshüter den Leitzins gesenkt, um der Konjunktur nach der Corona-Krise wieder auf die Sprünge zu helfen.

Kopfzerbrechen dürften dem Währungshüter insbesondere die maue Konjunkturentwicklung bereiten.

So wuchs die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3,7 Prozent und damit deutlich schwächer im Vergleich zum Juni (4,4 Prozent), wie das National Bureau of Statistics (NBS) am Dienstag mitteilte. Fachleute hatten mit einem Anstieg um 4,4 Prozent gerechnet.