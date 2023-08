VERBIO Vereinigte BioEnergie - Die Kurve bekommen?

Auf versagende Formationen folgen oftmals dynamische Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung. Anhand des Kursverlaufes der Verbio-Aktie lässt sich diese alte Tradingweisheit möglicherweise exemplarisch verdeutlichen. Schließlich hat das vermeintliche Doppeltop der letzten Jahre keinen großen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen. Im Gegenteil: Die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 40,21 EUR) sowie der anschließende Sprung über das Juni-Hoch bei 43,25 EUR wecken nun sogar Hoffnungen in Sachen „unterer Umkehr“ (siehe Chart). Rückenwind erhält dieses Szenario durch das frische RSI-Kaufsignal. Auch der trendfolgende MACD ist diesem Beispiel zuletzt gefolgt. Unter dem Strich steckt das Tief vom September 2022 bei 52,75 EUR nun das nächste Erholungsziel ab. Um diese Marke nicht mehr aus den Augen zu verlieren, sollte die o. g. langfristige Glättung in Zukunft nicht mehr unterschritten werden. Dies gilt umso mehr, als dass dieser Durchschnitt gut mit dem jüngsten Aufwärtsgap im Tagesbereich (40,01/39,00 EUR) harmoniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

VERBIO Vereinigte BioEnergie (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VERBIO Vereinigte BioEnergie

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

