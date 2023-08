Foot Locker hält die Quartalsdividende stabil

Der amerikanische Sporteinzelhändler Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, NYSE: FL) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar an die Aktionäre, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 27. Oktober 2023 (Record date: 13. Oktober 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 25,26 US-Dollar (Stand: 16. August 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,33 Prozent. Im Februar 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 33 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt.

Foot Locker ist ein Anbieter von Sportartikeln. Die ersten Läden eröffnete das Unternehmen im Jahr 1974. Insgesamt betreibt Foot Locker knapp 2.600 Läden in 26 Ländern weltweit. Zu den Marken zählen unter anderem Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, atmos oder WSS. Im ersten Quartal (29. April) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 36 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 133 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 19. Mai 2023 berichtet wurde. Der Umsatz betrug 1,93 Mrd. US-Dollar nach 2,18 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum zweiten Quartal werden am 23. August 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 33,16 Prozent im Minus (Stand: 16. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 2,39 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de