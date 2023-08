IRW-News: Torq Resources Inc.: Torq beginnt mit Folgebohrungen nach der Entdeckung auf seinem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile

IRW-PRESS: Torq Resources Inc.: Torq beginnt mit Folgebohrungen nach der Entdeckung auf seinem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile

Vancouver, Kanada - 17. August 2023 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es sein drittes Bohrprogramm auf dem Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Projekt Margarita begonnen hat, das sich im Küstenkordillergürtel in Chile befindet (Abbildung 1). Das Bohrprogramm wird sich auf Erweiterungsziele seiner Greenfield-Entdeckung konzentrieren, die oberflächennahe Abschnitte von 90 Metern (m) mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2022) und 98 m mit 0,94 g/t Gold und 0,68 % Kupfer (siehe Pressemitteilung vom 13. September 2022) innerhalb eines definierten, 800 m langen mineralisierten Körpers enthielt (Abbildung 1). Darüber hinaus werden auch mehrere noch nicht erprobte Ziele gebohrt, die durch eine kürzlich durchgeführte Bodenuntersuchung identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 5. April 2023) (Abbildung 2). Insgesamt plant das Unternehmen, in seiner dritten Bohrphase etwa 4.000 m zu bohren.

Eine Nachricht von Shawn Wallace, CEO und Direktor:

"Wir freuen uns, unser drittes Bohrprogramm bei Margarita begonnen zu haben, um das potenzielle Ausmaß unserer neuen Entdeckung Falla 13 sowie die zusätzlichen mineralisierten Ziele zu erproben, die anhand unserer geochemischen Golduntersuchung identifiziert wurden, die sehr ermutigende Ergebnisse lieferte."

Bohrer-Programm:

Das aktuelle 4.000 m umfassende Reverse-Circulation-Bohrprogramm wird das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung im Entdeckungsgebiet Falla 13 sowohl entlang des Streichens als auch in seitlicher Richtung erproben, wobei das Potenzial für eine flach liegende Mineralisierung des Typs Manto getestet werden soll, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass es unmittelbar westlich davon Potenzial für diesen Mineralisierungsstil gibt. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Reihe weiterer Ziele erproben, die durch anomale Goldgehalte im Boden, durchlässige Geologie und geophysikalische Vermessungen identifiziert wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71695/17082023_DE_TORQ_.001.png

Abbildung 1: Veranschaulicht die Lage des Margarita-Projekts innerhalb des Küstenkordillergürtels und seine Nähe zu den wichtigsten Lagerstätten in der Region.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71695/17082023_DE_TORQ_.002.png

Abbildung 2: Veranschaulicht die neu identifizierten Ziele, die auf der Gold-in-Boden-Geochemie auf dem gesamten Grundstück basieren. Die Ergebnisse der Goldgeochemie haben das Potenzial für ein Wachstum bei der Entdeckung Falla 13 sowie bei fünf nicht bebohrten Anomalien, die im gesamten Projektgebiet definiert wurden, aufgezeigt.

Michael Henrichsen P.Geo, der Chief Geological Officer von Torq, ist die qualifizierte Person gemäß NI 43-101 (Standards of Mineral Disclosure), die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS,

Shawn Wallace

CEO & Vorsitz

Für weitere Informationen über Torq Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, VP, Communications, unter (778) 729-0500 oder info@torqresources.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in prominenten Bergbaugürteln, die von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet werden. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorationsanlagen zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch robuste Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer bahnbrechenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Margarita-Bohrung

Die Analyseproben wurden aus 1/8 jedes 2-m-Intervalls (Späne) entnommen und zur Aufbereitung an das ALS-Labor in Copiapo, Chile, und anschließend zur Analyse an die ALS-Labors in Santiago, Chile, und Lima, Peru, geschickt. Die Aufbereitung umfasste die Zerkleinerung der Kernproben auf 90 % < 2 mm und die Pulverisierung von 1000 g zerkleinertem Material auf mehr als 85 % < 75 Mikrometer. Alle Proben wurden mittels einer 50g-Nominalgewicht-Brandprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA24), einer Multi-Element-Viersäure-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) und einer Kupfer-Schwefelsäure-Laugung mit AAS-Abschluss (Cu-AA05) untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse über oder nahe 10.000 ppm Cu lagen, wurde die Untersuchung mit der Erzgrad-Vier-Säure-Aufschluss-ICP-AES-Methode (Cu-OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für 2022 RC-Bohrproben unter Verwendung von internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten, Standards und Leerproben deuten auf eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards hin.

Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind aufgrund des aktuellen geometrischen Verständnisses der mineralisierten Abschnitte unbekannt.

Die kanadische Terminologie und die Standards für Mineralien unterscheiden sich von denen anderer Länder. In den Veröffentlichungen des Unternehmens werden einige dieser Unterschiede hervorgehoben.

Zukunftsweisende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen in Bezug auf zukünftige Explorationsprogramme beziehen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in einigen der wichtigsten zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Siehe das Jahresinformationsblatt von Torq, das am 27. März 2023 eingereicht wurde, unter www.sedar.com für eine Offenlegung der Risiken und Ungewissheiten in diesem Geschäft.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71695

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71695&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89131L1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.