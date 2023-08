Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Meyer Burger steigert Solarmodul-Produktion und Umsatz im ersten Halbjahr 2023 und stärkt strategischen Fokus auf das margenstarke Geschäft in den USA



Thun, 17. August 2023

Meyer Burger steigert Solarmodul-Produktion und Umsatz im ersten Halbjahr 2023 und stärkt strategischen Fokus auf das margenstarke Geschäft in den USA

Meyer Burger produzierte mehr als 300 Megawatt Hochleistungs-Solarmodule im ersten Halbjahr und steigerte Umsatz um 70,8 Prozent auf CHF 96,9 Millionen.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen Betriebsverlust auf Stufe EBITDA von CHF -43,3 Millionen, bedingt durch eine herausfordernde Marktsituation im zweiten Quartal, Abschreibungen sowie den Hochlauf der Fertigung in Deutschland und den laufenden Ausbau in den USA.

Meyer Burger ist mit liquiden Mitteln in Höhe von CHF 370 Millionen und einer Eigenkapitalquote von 45,9 Prozent weiterhin solide kapitalisiert und für die nächsten Ausbauschritte gut finanziert.

Die strategische Präsenz in den USA wird mit eigener Solarzellen- und -modulproduktion deutlich ausgebaut und soll das Profitabilitätsprofil mit erwarteten EBITDA-Margen von mehr als 25 Prozent nachhaltig verbessern.

Meyer Burger verlegt Fokus bis auf weiteres auf den Ausbau in den USA, die weitere Expansion in Europa wird vorangetrieben, sobald die hiesigen Marktbedingungen fair und nachhaltig sind.

Meyer Burger festigte im ersten Halbjahr 2023 die Position als führender Premium-Hersteller von Solarzellen und -modulen. Es gelang, die Produktionskapazitäten in Deutschland weiter auszubauen und Hochleistungs-Solarmodule im Umfang von 302 Megawatt (MW) zu produzieren. Damit wurde nahezu die Gesamtleistung des Vorjahres bereits in den ersten sechs Monaten erreicht. Insgesamt erzielte Meyer Burger in der Berichtsperiode einen Umsatz von CHF 96,9 Millionen, 70,8 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, davon CHF 93 Millionen aus dem Vertrieb von 207 MW an Solarmodulen. Auch im Bereich Forschung und Entwicklung machte Meyer Burger wichtige Fortschritte. Die geplante neue Glas-Glas-Modultechnologie verbessert die Leistung und Langlebigkeit der Module. Darüber hinaus schreitet die Entwicklung von Modulen und Solardachziegeln auf Basis der Heterojunction-IBC-Technologie mit dem Ziel eines Modulwirkungsgrads von über 24 Prozent zügig voran.

Wettbewerbsverzerrungen tangieren Profitabilität

Wie alle europäischen Hersteller stand Meyer Burger im ersten Halbjahr unter dem Einfluss der Angebotspolitik chinesischer Anbieter. Diese fluteten den europäischen Markt im ersten Halbjahr mit in Summe 85 GW an Solarmodulen, die sie zu Preisen weit unter Herstellkosten anbieten. Meyer Burger gelang es, die Verkaufspreise im ersten Quartal nahezu stabil auf Niveau des Vorjahres zu halten, war im zweiten Quartal aber gezwungen, aufgrund des allgemeinen Preisverfalls bei Solarmodulen die Preise ebenfalls relativ zum Preisniveau zu senken und seinen Kunden vertraglich vereinbarte Gutschriften aus Bestandsschutzklauseln zu leisten. Zusätzlich waren Wertminderungen von Solarmodul-Lagerbeständen notwendig. Daraus resultierten insgesamt Sondereffekte in Höhe von circa CHF -13,0 Millionen.

Mit der Inbetriebnahme zusätzlicher Produktionslinien erhöhten sich die Personalkosten auf CHF 47,2 Millionen (H1 2022: CHF 33,2 Millionen), während die operativen Kosten auf CHF 31,2 Millionen (H1 2022: CHF 16,7 Millionen) stiegen. In Kombination führten diese Effekte zu einem Betriebsverlust auf Stufe EBITDA von CHF -43,3 Millionen (H1 2022: CHF -24,4 Millionen). Die Abschreibungen auf Sachanlagen erhöhten sich auf Basis der Expansion auf CHF 12,8 Millionen (H1 2022: CHF 8,2 Millionen), was zu einem EBIT von CHF -56,1 Millionen (H1 2022: CHF -32,7 Millionen) führte. Das Finanzergebnis, vor allem Zinskosten, blieb mit CHF -8,1 Millionen im Rahmen des Vorjahres. Insgesamt resultierte deshalb ein Nettoverlust von CHF -64,8 Millionen im Vergleich zu einem Verlust im Vorjahr von CHF -41,0 Millionen. Zum Stichtag 30. Juni 2023 verfügte Meyer Burger über liquide Mittel von rund CHF 370 Millionen, bei einer soliden Eigenkapitalquote von 45,9 Prozent.

Strategische Präsenz in den USA verstärkt

Mit dem am 24. Juli 2023 angekündigten Aufbau einer vollständigen Solarzellen- und -modulproduktion in den USA ist Meyer Burger berechtigt, die Vorteile des Advanced Manufacturing Tax Credit 45X Systems, das Teil des U.S. Inflation Reduction Act (IRA) ist, zu nutzen. Dies entspricht einer kumulierten förderfähigen Summe von bis zu CHF 1,4 Milliarden vom Produktionsstart Mitte 2024 bis Ende 2032. Auf Basis der bereits unterzeichneten, verbindlichen Abnahmeverträge in den USA von insgesamt mehr als 5 GW bis 2029, in denen das Waferpreisrisiko von den Kunden getragen wird, die Verkaufspreise über die Vertragslaufzeit fixiert sind und die Erreichbarkeit der Kostenstruktur bereits in der laufenden Produktion in Deutschland nachgewiesen wurde, geht Meyer Burger nach Abschluss des Fertigungshochlaufs (erwartet ab 2025) von erreichbaren EBITDA-Margen von 25 Prozent und mehr für das USA-Geschäft aus. Meyer Burger arbeitet in den USA deshalb bereits intensiv daran, weitere verbindliche, mehrjährige Abnahmeverträge im Bereich Solarkraftwerke aber auch im Hausdachsegment, mit weiteren Kunden noch in 2023 abzuschliessen.

Aktuelles Marktversagen in Europa

Der Bedarf an Solarmodulen wächst weltweit, auch in Europa. Diesem positiven Trend stehen fehlende faire Marktbedingungen für europäische Produzenten in Europa gegenüber, was sich aktuell als grösste Herausforderung für die hiesige Solarindustrie präsentiert. Durch fehlenden Schutz gegenüber Herstellern, die Module deutlich unter ihren Produktionskosten anbieten, besteht für Anbieter wie Meyer Burger derzeit kein Anreiz mehr, weitere Kapazitäten aufzubauen. Der europäische Markt benötigt die schnelle Umsetzung bereits angekündigter industriepolitischer Massnahmen durch die Europäische Union, um das vorliegende Marktversagen und die resultierende Bevorteilung chinesischer Anbieter zu heilen und in einen fairen Wettbewerb zu überführen. Darauf bereitet sich Meyer Burger unter anderem mit einer Teilnahme am Interessensbekundungsverfahren «PV-Industrie» der deutschen Bundesregierung für Projekte im Gigawattmassstab vor und hat das Projekt «INTEGRA» für den Aufbau einer 5-GW-Solarzellen- und Solarmodulfertigung am 15. August fristgerecht eingereicht. Potentielle Kombinationsmöglichkeiten des Projekts «INTEGRA» mit dem bereits über den EU-Innovationsfonds eingereichten und mit 200 Millionen Euro als förderfähig beschiedenen Projekt «HOPE» für den Aufbau von 3,5 GW Solarzellen- und Solarmodulfertigung werden derzeit geprüft.

Ausblick

Der Aufbau der neuen Solarzellenproduktion in den USA wird mit höchster Priorität vorangetrieben und weitere Multi-Gigawatt-Abnahmeverträge in den USA sowie die Auswahl eines weiteren Standorts für weitergehende Produktionserweiterungen sind in Bearbeitung. Meyer Burger reagiert damit konsequent auf die derzeitigen Marktverwerfungen in Europa und plant bis zur Heilung des Marktversagens den weiteren Kapazitätsausbau des Unternehmens unter den industriepolitisch attraktiven und nachhaltigen Bedingungen in den USA.

Das Resultat des zweiten Semesters kann durch erwartete Waferpreissenkungen sowie verstärkte Vertriebsaktivitäten positiv beeinflusst werden. Die zusätzlichen Aufwendungen für das Hochfahren der Produktion in Colorado sowie die weiterhin eingeschränkte Visibilität in der Preisentwicklung von Solarmodulen aufgrund des aktuellen Überangebots durch chinesische Anbieter in Europa erschweren aber eine Prognose für das Gesamtjahr. Meyer Burger verzichtet deshalb wie bereits angekündigt auf einen Ausblick auf EBITDA-Stufe.

Operativ können im aktuellen Geschäftsjahr 800 MW an Solarmodulen produziert werden, Meyer Burger behält sich jedoch die Option vor, diese Menge in Abhängigkeit der Marktbedingungen in Europa situativ anzupassen.



Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1300 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).