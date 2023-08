MERCEDES BENZ - Eine tiefrote Woche geht zu Ende!

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 67,010 € (XETRA)

Im Zuge des kurzfristigen Abwärtstrends hatte die Mercedes-Benz-Aktie in dieser Woche Erholungschancen bis in den Bereich von 70 EUR hinein, nachdem zuvor ein neues Zwischentief erreicht wurde. Diese Erholungschancen hat man nicht im Ansatz ausgenutzt. Quasi täglich fiel der Kurs auf ein neues Tief zurück. Auch heute gibt die Aktie wieder nach, erreicht Intraday aber den Support um 67 EUR.

Seit einigen Wochen dominieren die Verkäufer das Kursgeschehen und mittlerweile summieren sich die Verluste auf über 12 %. Wer sich für die Mercedes-Benz-Aktie als Investor interessiert, stellt sich mit seinen Käufen also gegen den laufenden Trend. Das wahrscheinlich stärkste Argument, welches man in diesem Umfeld anführen kann, dürfte der Supportbereich bei 67 bis gut 65 EUR sein. In Kombination mit dem kurzfristig überverkauften Markt wäre hier zumindest eine kleine Erholung möglich. Ob daraus jedoch ein neuer Aufwärtstrend wird, bleibt abzuwarten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht einmal spürbares Kaufinteresse zu erkennen.

Fazit: Mit den heutigen Kursverlusten erreicht die Mercedes-Benz-Aktie einen wichtigen Unterstützungsbereich. Trotz des intakten Abwärtstrends scheint es nicht unbedingt ratsam, sich jetzt noch direkt auf der Shortseite neu zu positionieren. Zu groß ist die Gefahr, kurzfristig eine Erholung zu sehen. Zudem wird es auch mittelfristig spannend. Der Preisbereich um 66 EUR war bereits mehrfach für eine starke Rally gut. Zusammengefasst würde ich als mittelfristiger Investor die Aktie momentan halten und als kurzfristig shortagierender Trader über Teilgewinne nachdenken. Ein neues Einstiegssignal ergibt sich in meinen Augen aktuell nicht, weder Long noch Short.

