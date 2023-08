10.000 Euro in die BASF-Aktie, 5.000 Euro in die BMW-Aktie investiert & andere Highlights der Aktienwelt360!

Lieber Aktiensegler,

die letzten Wochen sind schnell vorbeigerauscht. Wir haben urlaubsbedingt ebenfalls mit unseren Wochenrückblicken pausiert. Allerdings wollen wir das nun ändern. Hier haben wir erneut die Highlights der letzten Wochen für dich zusammengefasst. Es handelt sich um spannende Investitionen in der Retrospektive und jede Menge mehr!

Viel Spaß beim Stöbern.

Welchen Betrag hätte man heute, wenn man 5.000 Euro im Jahr 2010 in BMW-Aktien investiert hätte?

Wer hätte sich das gedacht? Hätte die Aktie von BMW sogar den starken S&P-500 Index geschlagen?

Ist das Ende der Saga BioNTech eingeläutet?

Es spricht einiges dafür, dass das Ende der Sage BioNTech eingeläutet ist. Aber es gibt große Hoffnungen auf Besserung.

10.000 Euro vor 10 Jahren in die BASF-Aktie investiert: So viel Geld hättest du heute!

Bei der BASF-Aktie hat es mit 10.000 Euro in den letzten zehn Jahren ein wirklich durchwachsenes Ergebnis gegeben. Sehen wir uns das näher an.

2 Top-Aktien, in die ich jetzt 3.000 Euro investiere

Wenn ich in eine Top-Aktie 3.000 Euro investiere, dann muss ich mir jedenfalls relativ sicher sein. Der Einsatz ist schließlich vergleichsweise groß.

Selbst nach 45 % Kursplus schlagen Insider bei dieser Dividendenaktie weiter zu!

Eine Dividendenaktie mit einem heißen Insider-Interesse? Sehen wir uns das ein wenig näher an!

Kaufen und für Immer halten: Diese Buy-and-Hold-Forever Aktien lege ich mir ins Depot!

Kaufen und für Immer halten: Diese Buy-and-hold-Forever Aktien lege ich mir ins Depot! Beiersdorf und LVMH sind nur zwei von ihnen.

