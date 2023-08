META PLATFORMS - Kleiner Hüpfer vor weiterer Korrektur?

DE000HS15C10 short in Meta gegangen. Am Freitag habe ich den Trade mit einem Plus von 76,62 % geschlossen. Das Depot ist Teil von Im Rahmen meines Musterdepots Active Trading, das seit Mitte Januar 2023 existiert und das am Montag im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch markiert, bin ich am 16. August mittels eines Hebelzertifikats mit der ISIN:short in Meta gegangen. Am Freitag habe ich den Trade mit einem Plus von 76,62 % geschlossen. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate . Alle Infos dazu findet ihr hier