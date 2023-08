Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 21.08.2023 Kursziel: 3,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,50. Zusammenfassung: Die endgültigen Q2-Zahlen von ad pepper stimmen mit den vorläufigen Werten überein. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 8% auf EUR5,4 Mio., während sich das EBIT leicht von EUR-472 tsd. auf EUR-385 tsd. verbesserte. Das Nettoergebnis profitierte von geringerem Einkommen für nicht beherrschende Anteile und stieg um EUR279 tsd. auf EUR-450 tsd. Trotz des immer noch schwierigen makroökonomischen Umfelds ist APM für das zweite Halbjahr vorsichtig optimistisch, da sich die E-Commerce- und Werbeaktivitäten der Kunden allmählich erholen und Kosteneinsparungen eingeleitet wurden. Wir erwarten, dass H2 stärker als H1 sein wird und halten an unseren Prognosen fest. Wir glauben, dass der Haupttreiber des Aktienkurses der geplante Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der solute Holding GmbH & Co. KG (solute), einem führenden Anbieter von Preisvergleichsportalen auf dem deutschen Markt (billiger.de und shopping.de) sein wird. Durch die Konsolidierung von solute würde sich der Umsatz auf fast EUR60 Mio. mehr als verdoppeln und die Zahl der Mitarbeiter auf über 400 (derzeit 234) erhöhen. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das die geplante Transaktion noch nicht berücksichtigt, führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR3,50. Unser Rating bleibt Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.50 price target. Abstract: ad pepper's final Q2 figures matched preliminary numbers. Revenue declined 8% y/y to EUR5.4m, while EBIT improved slightly from EUR-472k to EUR-385k. The net result benefitted from lower income to non-controlling interests and rose by EUR279k to EUR-450k. Despite the still challenging macro-economic environment, APM is cautiously optimistic for H2 because of a tentative recovery in customers' e-commerce and advertising activity and initiated cost savings. We expect H2 to be stronger than H1 and stick to our forecasts. We believe that the main share price driver will be the planned purchase of a majority stake in solute Holding GmbH & Co. KG (solute), a leading price comparison portal business in the German market (billiger.de and shopping.de). The consolidation of solute would more than double revenue to almost EUR60m and increase the number of employees to >400 (currently 234). An updated DCF model, which does not yet incorporate the planned transaction, yields an unchanged price target of EUR3.50. Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27575.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °