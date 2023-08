ADYEN - Nach dem Crash ist vor der Rally?

Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 790,000 € (XETRA)

Das Fintech-Unternehmen Adyen war einer der Hoffnungsträger bei Analysten & Co. und sollte Visa und Mastercard als Platzhirsche bei den Finanzdienstleistern Konkurrenz machen. Das Unternehmen ist ein Zahlungsdienstleister, dass Händlern eine einzige Plattform zur Verfügung stellt, um verschiedenste Zahlungsmethoden unkompliziert abzuwickeln. Mit vielen Vorschusslorbeeren im Rücken hatte die Aktie einige sehr erfolgreiche Jahre. Von 2019 bis Mitte 2021 stieg der Aktienkurs von weniger als 450 EUR bis auf ca. 2.750 EUR an. Im Anschluss gab es jedoch das erste Erwachen, als die Aktie um mehr als 50 % auf 1.250 EUR korrigierte.

Der richtige Knall kam im August, genauer gesagt am vergangenen Donnerstag. Nach Vorlage der Quartalszahlen stürzte der Kurs über 35 % in den Keller. Auch im Anschluss kam es zu weiteren Verkäufen. Am Dienstag erreicht der Kurs einen neuen Tiefpunkt.

Entzaubert und K.O?

Natürlich ließen die Reaktionen im Anschluss auf die Zahlen nicht lange auf sich warten. Wie die großen Analystenhäuser das Unternehmen sehen, kannst Du hier "Adyen – Der Tag nach…" nachlesen. Zusammenfassend scheinen sich die fundamentalen Rahmendaten deutlich eingetrübt zu haben. „Adyen wurde entzaubert“, so Sascha Gebhard. Eine Aussage, der man auch aus charttechnischer Sicht momentan wenig hinzufügen kann. Der Weg hin zu einem neuen Bullenmarkt ist weit. Dafür müsste zunächst einmal die aktuelle Verkaufswelle beendet werden. Immerhin erreicht die Aktie erst am heutigen Dienstag ein neues Tief.

Auf kurzfristiger Ebene könnte sich in der Aktie jedoch eine spekulative Chance ergeben. Das hohe Volumen in Kombination mit den massiven Verlusten dürfte dafür gesorgt haben, dass mittlerweile die meisten Marktteilnehmer ihre Schieflagen bereinigt haben. Wenn kurzfristig keiner mehr verkaufen will, könnte dies den Boden für eine kleine Gegenbewegung einleiten. Im Rahmen dessen wären Gewinne auf 900-930 EUR möglich. Zu viel sollte man zunächst jedoch nicht erwarten. Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen, dass die Aktie später weiter in Richtung der nächsten Unterstützungen bei 750 oder sogar 650 EUR nachgibt (siehe langfristiger Chart oben).

Fazit: Mit Blick auf die nächsten Tage könnte sich das Verkaufsinteresse in der Adyen-Aktie erschöpft haben. Trifft dies zu, wäre eine kurzfristige Erholung möglich. Der Weg hin zu einem neuen Bullenmarkt ist jedoch weit. Die Aktie bleibt mittelfristig bärisch und wer sich jetzt auf der Longseite engagiert, greift in ein potenziell fallendes Messer. Überstürzen muss man meiner Meinung nach als interessierter Investor nichts. Sollte der Aktie wirklich der Turnaround gelingen, wird es später interessantere und vor allen Dingen risikoärmere Chancen geben.

