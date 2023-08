Niemand will die Katze im Sack kaufen | Banken schwach | Macy's und Dick's brechen ein

Der chinesische Aktienmarkt und die Börse in Hong Kong konnten sich über Nacht erholen, mit Gerüchten von Interventionen. Außerdem meldet sich erneut Nick Timiraos vom Wall Street Journal zu Wort, mit einem dieses Mal eher milden Beitrags zur US-Zinspolitik. Er gilt als indirektes Sprachrohr der Notenbank. Wir sehen folglich bei Renditen langlaufender US-Staatsanleihen eine gewisse Entspannung, einhergehend mit einem ebenfalls schwächeren Dollar. Was Quartalszahlen betrifft, bleibt das Bild besser als viele an der Wall Street zur Kenntnis nehmen wollen. Neben Baidu und Zoom Video meldet auch Medtronics erfreuliche Zahlen und Aussichten. Macy‘s blickt auf ein erfreuliches Quartal, senkt aber die Aussichten. Dick’s Sporting Goods wird wegen schlechter Zahlen und Aussichten deutlich unter Druck stehen, was sich auf Nike belastend auswirken könnte. Diebstahl wird zunehmen zu einem ernsthaften Problem.



00:00 - Intro

00:10 - Überblick: Erholungsversuch, China, Reaktion auf Quartalszahlen

01:50 - China hängt zwischen 2 Entscheidungen

04:14 - Chinesische Werte | Baidu

05:50 - Big Tech Aktien (u.a. Tesla, Apple, Nvidia)

07:06 - Belastungsfaktor: Renditen der Staatsanleihen

08:10 - Nick Timiraos zur US-Zinspolitik | TLT Long

11:55 - Inflation (u.a. JOLTS, PCE, Arbeitsmarktbericht, FedEx)

13:40 - Autoindustrie | Stellantis

15:30 - Zoom Video

17:50 - Medtronic | Fabrinet | Macy’s | Lowe’s

20:31 - Dick's Sporting Goods | Nike | Coty | Nordson

22:55 - Banken: Bonität abgestuft

24:25 - Arm Börsengang | Ausblick heute Abend

26:13 - Analysten zu Coinbase, Crowdstrike, Mastercard, PayPal u.a.

26:50 - Discord-Kanal



