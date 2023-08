OVINTIV - Gleich zwei konstruktive Formationen?

Die Ovintiv-Aktie ist derzeit einen besonderen Blick wert. Charttechnisch schloss sich an die strategische Bodenbildung in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation eine klassische Konsolidierungsflagge an (siehe Chart). Interessanterweise tritt dieses trendbestätigende Kursmuster exakt im Dunstkreis des langfristigen, ehemaligen Abwärtstrends (akt. bei 30,10 USD) auf. Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren pendelte das Papier immer wieder um die beschriebene Trendlinie. Gelingt nun die „bullishe“ Auflösung der beschriebenen Flagge, dann würden gleich zwei verschiedene, konstruktive Chartmuster vorliegen. Lohn der Mühen wäre vermutlich ein deutlicher Aufwärtsimpuls – inklusive eines neuen Bewegungshochs oberhalb der Marke von 63,30 USD. Rückenwind kommt derzeit von verschiedenen Indikatoren. Während der MACD mit einem neuen Kaufsignal aufwartet, verfügt der Titel inzwischen wieder über eine hohe relative Stärke (Levy). Zudem liegt im Verlauf dieses Trendfolgers der Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021 vor. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte die Ovintiv-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 42,13 USD) zurückfallen.

OVINTIV (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart OVINTIV

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

