ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der europäische Autosektor befinde sich weiter auf dem Pfad langsamer Normalisierung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. China bleibe herausfordernd, der US-Markt beginne sich abzuschwächen und die Auftragsbücher in Europa gäben ebenfalls nach. Volkswagen werde die Investoren beruhigen müssen, dass die auf der Entwicklung in China lastenden Probleme der Produktwettbewerbsfähigkeit nicht auf andere Märkte übergreifen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 21:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 04:08 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------