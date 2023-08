IRW-News: Collective Metals Inc.: Collective Metals beginnt Phase zwei des Explorationsprogramms für sein Kupferprojekt Princeton

IRW-PRESS: Collective Metals Inc.: Collective Metals beginnt Phase zwei des Explorationsprogramms für sein Kupferprojekt Princeton

23. August 2023, VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT / OTC: CLLMF / FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-metals-inc/ - freut sich, den Beginn seines Phase-2-Explorationsprogramms (das "Programm") auf seinem Kupferprojekt Princeton (das "Projekt") bekannt zu geben. Bei diesem Programm handelt es sich um ein regionales Bodenerkundungsprogramm, das darauf abzielt, 11 bisher nicht erprobte vorrangige Zielgebiete auf dem gesamten Projekt zu evaluieren.

Die kleineren Bodenraster sind als erste Erkundungsuntersuchungen gedacht und zeichnen sich durch relativ weit auseinander liegende Linien und einen Stationsabstand von 75 m aus. Anomale Ergebnisse werden je nach Bedarf mit Infill-Linien weiterverfolgt. Die geochemischen Ergebnisse aus den Bodenrastern sollen die zuvor identifizierten Anomalien weiter evaluieren und die für das Grundstück verfügbaren Daten ergänzen, einschließlich geochemischer Oberflächenuntersuchungen (d.h. Schluff, Boden und/oder Gestein), radiolithischer, magnetischer und/oder induzierter 3D-Polarisationsuntersuchungen (siehe Pressemitteilung vom 10. August 2023). Das Ziel des Unternehmens ist es, mit diesen breit angelegten regionalen Vermessungsrastern zusätzliche Kupferporphyr-Ziele zu identifizieren, die in den kommenden Monaten weiter erkundet und abgegrenzt werden sollen.

Das Programm wird aus etwa 900 Bodenproben des Ah- oder B-Horizonts bestehen, die in elf Zielgebieten gesammelt werden, die als Gebiete mit hoher Priorität identifiziert wurden. Anomale Ergebnisse aus der Phase-I-Bodenuntersuchung im Trojan-Condor-Korridor werden durch die Hinzufügung von Infill-Linien (zur Verringerung der Linienabstände) und die Erweiterung früherer Bodenlinien nach Nordosten im Condor-Gebiet und weiter nach Südwesten vom Trojan-Gebiet aus weiter entwickelt. Andere, vergleichsweise kleinere Bodenraster werden abgedeckt:

- Bereiche mit anomaler Alteration, die an der Oberfläche festgestellt wurden (z. B. Fourteen Mile Creek),

- Intrusionen aus dem Trias-Zeitalter, die an der Oberfläche freiliegen (z. B. Mount Pike Suite, Lamont Ridge, Goat- und Findlay-Vorkommen),

- Anomale Böden, die zuvor gesammelt wurden (z. B. Fifteen Mile Creek), und

- Intrusionen mit räumlich verbundenen starken magnetischen Signaturen.

Das Explorationsziel für das Projekt sind mehrere interpretierte alkalische Cu-Au-Porphyr-Vorkommen, die mit Diorit-Intrusionen aus der Trias in Zusammenhang stehen, ähnlich jenen, die derzeit bei Copper Mountain abgebaut werden, das etwa 10 km östlich liegt und das Lagerstättenmodell für das Projekt darstellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71746/23082023_DE_COMT_COMT (V2)56425 de.001.png

Abbildung 1 - Standorte der zusätzlichen Bodenuntersuchungsraster im Projektgebiet. Trias-Diorit-Intrusionen sind zusammen mit Mineralienvorkommen, die auf der MINFILE-Datenbank basieren, in rosa dargestellt. Der Copper Mountain Intrusive Complex, der die Copper Mountain Mine beherbergt, ist unten rechts zu sehen. Die Projektgrenze wird durch eine durchgezogene rote Linie angezeigt.

Unser Explorationsmodell ähnelt dem Modell, das auf dem Grundstück MPD von Kodiak Copper verwendet wird, das etwa 30 km nordnordöstlich liegt. Dokumentierte mineralisierte Vorkommen innerhalb und in der Nähe des Grundstücks sowie eine Fülle von Informationen, die von früheren Betreibern, der BC Geological Survey Branch und Geoscience BC (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli 2023) erworben wurden, dokumentieren eine interpretierte Porphyr-artige Alteration und/oder Mineralisierung.

Das Projekt ist über eine Straße leicht zugänglich und liegt unmittelbar westlich des Highway 3 südlich von Princeton, BC, in einem gut etablierten Bergbaurevier mit hervorragender Infrastruktur, lokalen Arbeitskräften und Hilfsdiensten. Das Projekt beherbergt das Potenzial für die Identifizierung eines (oder mehrerer) alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen, die vom Alter und vom Lagerstättentyp her der Mine Copper Mountain ähneln. Das Projekt liegt auch etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain von Hudbay Minerals Inc., die eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mt mit 0,24 % Kupfer1 beherbergt.

Qualifizierte Person

Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person des Unternehmens für das Projekt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.

Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt.

Referenzen

1 - Copper Mountain Mine Life of Mine Plan and 65Kt/D Expansion Study Update NI 43-101 Report, Richard Klue, VP Technical Services, CMMC; Patrick Redmond, VP Exploration and Geoscience, CMMC; Luis Alberto Chang, VP Mining, CMMC; Berge Simonian, Director of Metallurgy, CMMC; Amaru Humala, Director of Mechanical Engineering, CMMC Scott Weston, VP Business Development and Strategy, Ausenco; August 1, 2022

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt wurden, die beträchtliche Reserven an Li2 O enthalten. Das Landings Lake Lithium Projekt befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

Zukunftsweisende Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über den Abschluss des Programms. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, erwartete Kosten und die Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

