Mercedes setzt beim Batterie-Recycling auf Know-how aus Australien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Melbourne (Reuters) - Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz setzt beim Batterierecycling auf australisches Können.

Wie das australische Unternehmen Neometals am Mittwoch mitteilte, wird sein Joint Venture Primobius mit dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group für die Schwaben eine Batterie-Zerkleinerungsanlage in Süddeutschland bauen. Die Anlage wird das geschredderte Batteriematerial an die Mercedes-Recyclinganlage LIB liefern, wo Materialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan zurückgewonnen werden. Die recycelten Seltenen Erden werden dann bei der Produktion von 50.000 Batteriemodulen verwendet, die in neuen Mercedes-Fahrzeugen verbaut werden.

(Bericht von Nausheen Thusoo und Melanie Burton, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)