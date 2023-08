Reckitt-Finanzchef geht in den Ruhestand - Nike-Managerin wird Nachfolgerin

LONDON (dpa-AFX) - Beim britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser gibt es einen Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Jeff Carr werde Ende März 2024 in den Ruhestand gehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Die Nike-Managerin Shannon Eisenhardt werde am 17. Oktober als designierte Finanzchefin zu Reckitt kommen, um die Nachfolge von Carr zu übernehmen. Sie verantwortet derzeit bei dem US-Sportartikelhersteller Nike unter anderem die Finanzen für ein Segment (Consumer, Brand & Marketplace).

Den Rücktritt von Carr bezeichnete Analyst James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC als schade, denn der Manager sei bei den Investoren sehr beliebt. Dennoch sei er auf die neue Kandidatin Eisenhardt gespannt./mne/nas/jha/