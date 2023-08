HelloFresh - Jetzt wird es spannend!

Im Juli diskutierten wir bereits eine mögliche Bodenbildung der Hellofresh-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 7. Juli). In diesem Zusammenhang lotet der Titel aktuell die entscheidende Signalzone aus. Doch der Reihe nach: Die „Kraut und Rüben-Phase“ mit Kursverlusten von fast 100 EUR auf unter 20 EUR könnte zeitnah beendet werden, denn seit knapp einem Jahr arbeitet das Papier an einer Bodenbildung. Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen liefert dabei ein weiteres Argument. So kommen zu den beiden „Hammer“-Umkehrmustern im Monatsbereich auf Quartalsbasis zwei „dojis“ in Folge hinzu. In der Summe unterstreichen diese Kerzenformationen die Trendwendeambitionen der Aktie. Die Verknüpfung verschiedener Zeitebenen funktioniert übrigens auch bei den Indikatoren. Aktuell liefert der MACD im Monatsbereich ein neues Einstiegssignal und damit ist der Trendfolger auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis „long“ positioniert. Charttechnisch bedarf es eines letzten Puzzleteils: Als solches definieren wir einen Spurt über die letzten Monatshochs bei 27,55/28,45 EUR. Lohn der Mühen wäre eine erfolgreiche Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von mindestens 10 EUR.

HelloFresh (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HelloFresh

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

