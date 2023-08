MICROSOFT - Aktie mit abrupter Kehrtwende am Donnerstag

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 319,970 $ (Nasdaq)

Im Zuge der Quartalszahlen von NVIDIA zeigte sich der gesamte Markt gestern zunächst noch bullisch. Das traf am frühen Donnerstagmorgen und Vormittag auch auf die Microsoft-Aktie zu. Selbst zum US-Open waren die Marktteilnehmer noch bullisch und die Aktie startete den Tag an der Nasdaq mit 332,85 USD. In der gestrigen stock3-Plus-Analyse wurde jedoch früh zur Vorsicht gemahnt. Das Kursverhalten um 330-340 USD sollte genau beobachtet werden. Es bestand die Chance, eine Shortposition zu eröffnen. Wie sich schon gestern Abend herausstellte, war dies eine gute Idee. Die Aktie gab über 2,15 % nach und der vorgestellte Short-Knock-out-Optionsschein (KH7FNG) liegt heute früh bereits 50 % im Plus. Wer der Analyse folgte, könnte jetzt seine Gewinne entspannt managen und die Position sogar schon im Gewinn absichern.

Weitere Verkäufe sind einzuplanen!

Mit Blick auf die kommenden Tage bzw. Wochen hat das Risiko in der Microsoft-Aktie durch die jüngste Entwicklung weiter zugenommen. Momentan sieht es danach aus, als werden die bärischen Strukturen unterhalb von ca. 330 USD etabliert. Trifft dies zu, sollte es zu neuen Tiefs unterhalb von 311,55 USD kommen. Weitere Abgaben auf 294 USD wären möglich. Für ein bullisches Comeback müsste hingegen der Widerstandsbereich ab 333 USD nachhaltig überwunden werden.

Fazit: Aktien haben in der Regel größere Chancen auf der Longseite. Zumindest temporär scheint sich dieses Verhältnis in der Microsoft-Aktie jedoch zugunsten der Verkäufer verschoben zu haben. Mit der jüngsten Entwicklung sind weitere Kursverluste einzuplanen. Dies schließt zwischenzeitliche Erholungen zwar nicht aus, solange es jedoch nicht zu einer vollständigen Bodenbildung oder nachhaltigen Kursen oberhalb von 333/335 USD kommt, überwiegt das Risiko. Analytisch könnte die Aktie damit auf die starke Rally seit Jahresbeginn reagieren, wobei problemlos Abgaben auf und unter 300 USD möglich sind.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Microsoft Corp.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)