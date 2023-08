Wochenrückblick – Konjunkturdaten & Quartalszahlen

Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.

Werbung





Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



In der vergangenen Woche standen vorrangig zwei Dinge im Fokus. Zum einen die DAX®-Entwicklung nach zuvor drei negativen Wochenkerzen, zum anderen aber auch die Quartalszahlen von NVIDIA. Starten möchten wir jedoch mit den konjunkturellen Daten, welche uns diese Woche erreichten.



Deutsche Konjunkturdaten im Fokus



In den vergangenen Wochen wurde mehrfach thematisiert, dass Deutschland als Industriestandort vor neuen Herausforderungen stehe. Diese Hypothese spiegelte sich auch in den jüngst vorgelegten PMI-Daten wieder. Die von S&P Global erhobenen Daten über die Einkaufsmanagerindizes bekundeten den stärksten Rückgang der deutschen Wirtschaft seit über drei Jahren. Besonders der Rückgang der Industrieproduktion auf ein 39-Monatstief stach hier ins Auge. Am Freitag erreichte uns dann schließlich der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August. Dieser verbuchte den vierten Rückgang in Folge und notiert nun bei 85,7 Punkten. Eingetrübt habe sich die Stimmung vorrangig aufgrund zurückgegangenerZahlen der Neuaufträge.



Auch erreichten uns Neuigkeiten aus China. Die PBOC senkte dort den Referenzzinssatz für einjährige Kredite auf 3,45 %, um die dortige Deflation zu bekämpfen. Der ebenfalls entscheidende 5-jährige Referenzzinssatz verblieb auf einem Niveau von 4,2%.



Die abkühlenden Konjunkturdaten machten sich zuletzt auch beim deutschen Leitindex, dem DAX®, bemerkbar. Der Start in den August war dabei keineswegs von positiven Höhepunkten geprägt.



DAX®: Negativserie als Hoffnungsschimmer?



In den ersten drei Augustwochen schloss der deutsche Leitindex jeweils mit einer roten Wochenkerze. Unser Analyst Jörg Scherer nahm dies zum Anlass, diese Negativserie genauer zu untersuchen. Dabei ist dies kein sonderlich gängiges Ereignis. Nicht nur das, auch positive Tendenzen lassen sich aus solch einer Serie ableiten. Bereits am Dienstag dieser Woche, beschrieb er die Chancen, die der DAX® in dieser Woche bietet, in seinem börsentäglichen Newsletter HSBC Daily Trading (zur Analyse vom Dienstag geht’s hier). Diese Analyse war auch Grundlage des jüngsten HSBC-Interviews in dieser Woche, in welchem unser Kollege Matthias Hüppe ebenfalls die aktuelle Situation des DAX® beschrieb.



Doch nicht nur der deutsche Leitindex war diese Woche ein präsentes Thema. Nach Börsenschluss am Mittwoch legte der Halbleiterkonzern NVIDIA seine Quartalszahlen vor. Die NVIDIA-Aktie war ebenfalls bereits vor den Quartalszahlen Thema im Daily Trading (hier geht’s zur Analyse).



NVIDIA sprengt Prognosen – Gewinnmitnahmen in Folge der Zahlen



Die vorgelegten Zahlen konnten, konservativ gesprochen, durchaus überzeugen. Eine Umsatzverdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Eine Umsatzsteigerung um 88% im Vergleich zum Vorquartal. Der GPU-Hersteller profitiert massiv von der zunehmenden Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Die Rechenzentren-Sparte konnte einen Rekordumsatz von mehr als 10 Milliarden USD verbuchen. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm wirkte sich in einer ersten Reaktion ebenfalls positiv auf den Kurs der Aktie aus. Am späten Donnerstagnachmittag gab die Aktie jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Dies ändert allerdings nichts an der starken Situation in welcher sich NVIDIA befindet. Konkurrent AMD möchte gegen Ende diesen Jahres in die Angebotslücke der KI-Chips stoßen, denn die Nachfrage ist groß.



Mit Anlage- und Hebelprodukten der HSBC können Sie ebenfalls (überproportional) an den Kursverläufen dieser Basiswerte profitieren. Machen Sie sich doch ein Bild von unserem breitgefächerten Produktangebot.









Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten wie ein Kock-Out-Barriere bei einem Turbo-Optionsschein funktioniert, oder wie man die Stopp-Loss Order richtig einsetzten kann, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Dort werden genannte, sowie viele weitere Themen kurz und prägnant erläutert. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.Quelle: HSBC

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf