126 % Kursplus in 3,5 Jahren: Die Dividendenaktie Münchener Rück kann mehr!

Ja, die Dividendenaktie der Münchener Rück (WKN: 843002) kam in den letzten dreieinhalb Jahren auf 126 % Aktienkursperformance. Zugegebenermaßen handelt es sich hierbei um den Tiefpunkt beim Corona-Crash. Trotzdem ist die Aktie von 156,75 Euro bis auf 355,50 Euro geklettert. Für ein eher schwermütiges DAX-Schwergewicht ist das keine Selbstverständlichkeit.

Bemerkenswert ist auch, dass die Münchener Rück im letzten Jahr signifikant zugelegt hat. Operatives Wachstum, Dividendenwachstum und ein weiterhin vorhandener Wachstumskurs sind die Basis für diese interessante Performance.

Ich glaube jedoch: Die Dividendenaktie kann mehr. Sehen wir uns die aktuelle Ausgangslage, die Bewertung und die weiteren Perspektiven an. Alleine das Dividendenwachstum kann ein Wegbereiter für zukünftige Renditen sein.

Dividendenaktie Münchener Rück: Selbst nach 126 % nicht teuer!

Trotz der fulminanten Erfolgsgeschichte ist die Aktie der Münchener Rück derzeit nicht teuer. Oder zumindest nicht zu teuer. Gemessen an einem Aktienkurs von 355,50 Euro und einem 2022er Ergebnis je Aktie von 24,63 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von ca. 14,4. Ausgehend von der 2023er Dividende in Höhe von 11,60 Euro liegt die Dividendenrendite bei 3,26 %. Das ist für mich, wenn, der einzige Wert, der auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Wobei auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit derzeit ca. 1,6 nicht mehr zu preiswert erscheint.

Allerdings können sich die Werte alsbaldig weiter verbessern. Das Management der Münchener Rück rechnet im Jahre 2023 mit einem Gewinnanstieg auf 4,0 Mrd. Euro. Wenn wir das als Basis verwenden, dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2023 bei ca. 12 liegen. 8 % Gewinnrendite pro Jahr wären auf Basis dessen weiterhin möglich. Außerdem könnte die Dividendenrendite auf einen Wert klettern, der wieder an die 4 % heranreicht. Zumindest, wenn das Management die Ausschüttungsquote näherungsweise konstant hält.

Wir haben bei der Dividendenaktie lediglich das operative Wachstum betrachtet. Die weiteren Wachstumsraten durch Aktienrückkäufe sind nicht einmal in dieser Prognose enthalten. Möglicherweise sind die Annahmen für die 2023er Bewertung daher noch eher konservativ.

Wachstum über das Jahr 2023 hinaus!

Die 2022er oder auch 2023er Bewertung wäre womöglich fair bis teuer, wenn weiteres Wachstum danach ausbliebe. Grundsätzlich gibt es bei der Dividendenaktie der Münchener Rück auch immer einen kleinen Sicherheitsabschlag, da es in einzelnen Jahren aufgrund von schweren Unwettern und Katastrophen zu einem verhagelten Zahlenwerk kommen kann. In Summe glaube ich jedoch: Der DAX-Rückversicherer sollte mittelfristig noch von weiterem, operativen Wachstum profitieren.

Zuletzt sprach das Management der Münchener Rück immer wieder davon, dass der Markt der Rückversicherungen insgesamt sehr eng sei. Das ebnet den Weg für Pricing-Power. Zugleich sind die Zinsen derzeit wieder deutlich höher, was die Renditen im Asset-Management bedeutend verbessern sollte. Wenn der Rückversicherer seine Milliarden an Euro im Bereich des Asset Managements in den kommenden Jahren zu deutlich attraktiveren Renditen anlegen kann, dürfte das das Ergebnis weiterhin moderat wachsen lassen. Katalysatoren sind daher im Kerngeschäft, aber auch in der Vermögensverwaltung gegeben. Zumal auch ERGO immer weiter mit einem starken Gewinn zum operativen Erfolg beiträgt.

Wenn die Münchener Rück außerdem das Ergebnis je Aktie in den kommenden Jahren weiter steigern kann, so dürfte nicht nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis konsequent günstiger werden. Nein, auch die Dividende je Aktie wird in diesem Szenario weiter wachsen. Gehen wir davon aus, dass der Markt mit einer moderaten Wachstumsperspektive eine Dividendenrendite von 4 % mittel- bis langfristig für fair befindet, so könnte auch das den Aktienkurs weiter klettern lassen.

Dividendenaktie Münchener Rück: Nicht teuer mit klaren Wachstumstreibern

Meine Investitionsthese bei der Münchener Rück ist daher denkbar einfach. Selbst nach 126 % Kursplus ist die Dividendenaktie nicht zu teuer. Ein 2023er Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12 dürfte die Basis für eine Neubewertung sein. Ausgehend von 3,26 % Dividendenrendite erhalten Einkommensinvestoren zunächst zwar etwas weniger, als in der Vergangenheit. Weiteres Dividendenwachstum dürfte jedoch ebenfalls in den Startlöchern stehen, das auch hier zu einer fairen Bewertung führen sollte.

