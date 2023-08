STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck (WKN MB7KRR)

Daimler Truck möchte in Halberstadt ein Ersatzteil-Logistiklager bauen und erhielt nun die finale Baugenehmigung für die 500 Millionen Euro Investition. Das Logistikzentrum soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2026 der Kern des internationalen Liefernetzwerks des Nutzfahrzeug-Herstellers sein und insgesamt 600 neue Arbeitsplätze beinhalten. Nachdem es letzte Woche um ca. 4 % nach unten ging, kann die Daimler Truck-Aktie heute ein Prozent auf 32,61 Euro zulegen. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Airbus (WKN VM1EHC)

Die Airbus-Aktie befand sich im Juli auf Kurs zum Allzeithoch von 139,44 Euro, drehte aber kurz vor dem Erreichen ab. Derzeit pendelt die Aktie des Flugzeug-Herstellers um die 130 Euro-Marke. Die Analysten-Meinungen sind verhalten, so stuft die UBS die Aktie auf sell und gibt ein Kursziel von 107 Euro an. Heute geht es um 0,5 % auf 130,72 Euro nach oben. Stuttgarter Derivateanleger kaufen mehrheitlich einen Discount-Call-Optionsschein auf Airbus.

3. Knock-out-Put auf S&P 500 (WKN GP336R)

Knock-out-Anleger konzentrieren sich derzeit überwiegend auf Indizes. Am Freitag lieferte eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole den Anlegern keine neuen Erkenntnisse zur weiteren Zinspolitik. Anleger positionieren sich heute auf der Short-Seite und kaufen einen Knock-out-Put auf den S&P 500.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startete freundlich in die neue Handelswoche. Gute Vorgaben aus China ließen den deutschen Leitindex zu Handelsbeginn auf 15.770 Punkte steigen, nachdem er am Freitag bei 15.631 Punkten schloss. Das Niveau konnte der DAX jedoch nicht halten, zum Mittag pendelt er um die 15.700 Punkte. Auf der Kurstafel steht ein Plus von 0,4 %. Die Anleger zeigen sich noch unentschlossen. Das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment pendelt zwischen -10 und +10 Punkten.

