DAX 40 Wochenausblick: Jackson Hole liefert kaum Antworten – NFPs im Fokus

Im Fokus der neuen Handelswoche dürften neben neuen Inflationszahlen für Deutschland und die Eurozone die US-Arbeitsmarktdaten stehen. Zunächst sollten Börsianer allerdings die jüngste Powell-Rede auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole (Wyoming) verarbeiten.

US-Notenbank hält sich Türen weiterhin offen – Geldpolitik bleibt zentrales Thema

Erwartungsgemäß hat das Notenbank-Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming kaum Antworten geliefert. Die Tür für weitere Zinserhöhungen will sich die US-Notenbank weiter offenhalten.

„Die US-Notenbank ist bereit, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben“, hieß es. Anleger zeigen sich somit weiterhin orientierungslos, wie es um die zukünftige Geldpolitik in den Vereinigten Staaten bestellt ist.