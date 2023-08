INNOCAN PHARMA - Finger weg von dieser Aktie!

INNOCAN PHARMA CORP. - WKN: A2PSPW - ISIN: CA45783P1027 - Kurs: 0,317 € (L&S)

Die Aktie von InnoCan Pharma ist schon seit vergangenem Donnerstag extrem gut unterwegs und legte in der jüngsten Kaufwelle weit über 100 % zu. Das Unternehmen ist laut Beschreibung ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung mehrerer Arzneimittelverabreichungsplattformen konzentriert, die Cannabidiol mit anderen pharmazeutischen Inhaltsstoffen kombinieren, sowie auf die Entwicklung und den Verkauf von CBD-integrierten Arzneimitteln. Geografisch gesehen erzielt das Unternehmen einen Großteil seiner Einnahmen in den Vereinigten Staaten.

Wer sich in der Aktie engagieren, gleichzeitig aber nur informiert kaufen möchte, muss schon ein wenig Aufwand betreiben. Die Aktie selbst ist hierzulande kaum bekannt. Auch ein Besuch der deutschen Investor-Relations-Seite ist ernüchternd. Erst wenn man diese auf Englisch umstellt, sind die Gründe für die aktuelle Rally erkennbar. Medienquellen zufloge hat das Unternehmen den Gewinn und den Umsatz im abgelaufenen Quartal extrem steigern können. Letzterer soll um 1.100 % zugelegt haben. Der Umsatz stieg um gut 650 % an. Ein Grund dafür sollen die rezeptfreien CBD-Präparate und Schönheitsprodukte sein. Bei den sogenannten Cannabidiolen (CBD) soll es sich um „Wundermittel“ gegen Stress, Schmerzen und Krebs handeln, wobei dessen Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen wurde. Im Gegensatz zum THC der Hanfpflanze soll CBD jedoch nicht abhängig machen oder berauschend wirken.

Und wieder wird gezockt!

Soweit zu den Rahmendaten. Unschwer zu erkennen ist die Tatsache, dass die Börse diese Nachrichten mit enormen Gewinnen feiert. Die zentrale Frage ist an dieser Stelle jedoch, wie nachhaltig die Entwicklung ist. Darüber hinaus müsste die Aktie bzw. das Unternehmen auch auf den fundamentalen Prüfstand. Der letzte Aspekt, den es bei einem Engagement in der InnoCan-Aktie zu berücksichtigen gäbe, wäre das momentane Risiko bzw. die Möglichkeit, eine Longposition beispielsweise per Stop-Loss abzusichern. Spätestens bei letzterem wird es problematisch, denn mit der jüngsten Rally liegen wichtige Unterstützungen weit weg. Wer den bisherigen Anstieg verschlafen hat und sich erst jetzt zu Notierungen von 0,33 EUR engagiert, sollte problemlos Schwankungen von 40 % aushalten können. Einen ersten kleinen Support könnte man im heutigen Gap-Bereich um 0,30 EUR haben.

Fazit: Die InnoCan-Aktie taucht heute erstmals unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf und genau dieser Aspekt gibt mir in Kombination mit der massiven Rally der letzten Tage zu denken. Das Kaufinteresse könnte sich kurzfristig erschöpft haben. Darüber hinaus sind die mittelfristigen Risiken bzw. die Volatilitäten nicht ohne. Zusammenfassend drängt sich mir deshalb ein Einstieg nicht auf, ganz im Gegenteil. Wer in der Aktie engagiert ist, kann über Gewinnmitnahmen nachdenken.

