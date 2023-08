Direkt zum Video auf YouTube

Die Rede von Jerome Powell am Freitag hat für relativ wenig Bewegung an der Börse gesorgt. Schlussfolgerungen, die Trader und Investoren aus der Rede ziehen sollten, bespricht Martin heute mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel AG.

Derweil hat Thyssenkrupp Nucera die jüngsten Quartalszahlen gemeldet. Nun kann eine Bilanz der ersten neun Monate des Geschäftsjahres gezogen werden. Samantha LaDuc, Gründerin von LaDucTrading und CIO von LaDuc Capital LLC erhebt schwere Vorwürfe gegen Nvidia. Bilanzschönung steht hier im Raum. Was ist dran an der These? Das und mehr heute in der Sendung.