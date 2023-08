Phoenix Mecano strafft Portfolio

Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

28.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Mit der Veräusserung des Geschäftsbereiches Rugged Computing setzt die Gruppe die Fokussierung der Sparte Industrial Components auf das Kerngeschäft fort Kloten/Stein am Rhein, 28. August 2023. Phoenix Mecano hat mit der im SDax und TecDax gelisteten Kontron-Gruppe einen Vertrag für den Verkauf von W-IE-NE-R Power Electronics GmbH und W-IE-NE-R Power Electronics Corp. sowie Hartmann Electronic GmbH unterzeichnet. Mit der Veräusserung konzentriert Phoenix Mecano die Aktivitäten der Sparte Industrial Components auf modulare Lösungen für die industrielle Automatisierung (Geschäftsbereich Automation Modules) und hochstehende elektrotechnische Komponenten für die Industrieelektronik (Geschäftsbereich Electrotechnical Components) sowie die Messtechnik (Geschäftsbereich Measuring Technology). Die veräusserten Unternehmen haben im Jahr 2022 mit 77 Mitarbeitenden einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 18 Mio. erwirtschaftet. Sie sind spezialisiert auf die Herstellung von Komponenten für modulare Computersysteme und Netzteile für den Einsatz unter harschen Bedingungen. Diese werden vorwiegend in den Bereichen Bahntechnik, Sicherheit, Mess- und Regeltechnik, Maschinenbau und in der physikalischen Forschung eingesetzt. Als multinationaler Technologiekonzern mit einem spezifischen Angebot neuester elektronischer Digitalisierungstechnologien bietet Kontron den veräusserten Unternehmen vielversprechende Perspektiven. Besonders interessant für deren Weiterentwicklung sind die branchenführende Stellung in einer Vielzahl von vertikalen Märkten sowie das spezialisierte weltweite Vertriebsnetz von Kontron. Phoenix Mecano erwartet bei einem Verkaufspreis von rund EUR 22 Mio. einen einmaligen Buchgewinn von rund EUR 10 Mio. auf Stufe Betriebsergebnis. Der Abschluss der Transaktion ist vorbehältlich der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende 2023 vorgesehen. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 793 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

