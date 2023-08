EQS-News: Enapter AG erhält von Enoah Inc. aus Japan Auftrag über 101 AEM Elektrolyseure

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG Enapter AG erhält von Enoah Inc. aus Japan Auftrag über 101 AEM Elektrolyseure Japanisches Unternehmen Enoah Inc. bestellt 101 AEM Elektrolyseure EL 4.0

Einsatz der Geräte primär im Bereich Power-to-Power und Betankung vorgesehen

Enoah Inc. wird Certified Partner von Enapter Berlin (29. August 2023); Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) treibt ihre Expansion in Japan weiter voran. Enoah Inc., ein japanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Brennstoffzellen-, Stromerzeugungs- und Wasserelektrolyse-Systemen spezialisiert hat, hat bei Enapter einen Auftrag über 101 AEM Elektrolyseure EL 4.0 platziert. Die Geräte sind vorrangig für den Einsatz im Bereich Power-to-Power sowie für Betankungsanlagen vorgesehen. Zu den Endkunden gehören führende japanische Unternehmen.

Seit Beginn ihrer Partnerschaft im Jahr 2021 hat Enapter rund 20 AEM Elektrolyseure an Enoah geliefert. Diese jüngste Bestellung trägt nun weiter dazu bei, die Wasserstoffproduktion in Japan zu steigern und die Nachhaltigkeitsziele des Landes im Bereich erneuerbare Energien und emissionsfreie Mobilität zu unterstützen. Die Auslieferung der Geräte ist zwischen dem Ende des dritten Quartals 2023 und dem ersten Quartal 2024 in mehreren Etappen geplant. Enapters modulare AEM Elektrolyseure ermöglichen eine schnelle und flexible Skalierung von Wasserstoffanwendungen. Dadurch eignen sie sich besonders für Projekte in den Bereichen Energiespeicherung, Power-to-X-Technologien sowie für dezentrale Betankungssysteme.

Mit Enoah hat Enapter auch sein Netzwerk an zertifizierten Partnern weiter ausgebaut. Das japanische Unternehmen realisiert von nun als offizieller Integrations- und Vertriebspartner Wasserstoffprojekte unter Einsatz von Enapter-Produkten, um so die nachhaltige Transformation der Energieinfrastruktur in Japan voranzutreiben. Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Enoah sehr und sehen in dieser Partnerschaft einen weiteren Schritt zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Japan. Dieser Auftrag unterstreicht unsere Position als Marktführer im Bereich der AEM Elektrolyse und unsere Rolle bei der Umsetzung sauberer Energielösungen weltweit." Mit diesem bedeutenden Auftrag setzt Enapter seinen Weg fort, wegweisende Wasserstofflösungen bereitzustellen und die weltweite Energiewende aktiv zu unterstützen. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 340 Unternehmen in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02. Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

