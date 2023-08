Implenia erneut mit Top-Bewertung in Sustainalytics-Nachhaltigkeitsratings

Implenia AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Branchenleader in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance | Mit 86 Punkten (2021: 85 Punkte) Position abermals gefestigt Glattpark (Opfikon), 29. August 2023 – Morningstar Sustainalytics, ein führendes unabhängiges ESG- und Corporate Governance-Analyseunternehmen, hat Implenia für das Jahr 2022 erneut hervorragend bewertet. Mit 86 Punkten festigt Implenia in den drei Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) seine Leader-Position in der Branche «Construction & Engineering». Im Fokus stehen dabei das Management von ESG-Themen sowie laufende Initiativen in diesem Bereich.



Auch im «ESG Risk Rating» von Sustainalytics gehört Implenia weiterhin zu den «Industry Top Rated». Neben dem Management von ESG-Themen werden dabei auch die branchenspezifischen ESG-Risiken miteinbezogen.



«Als einer von fünf Unternehmenswerten und Teil unserer Mission ist Nachhaltigkeit in der Kultur von Implenia fest verankert, das zeigt einmal mehr das Sustainalytics-Rating», sagt Anita Eckardt, Vorsitzende des Implenia Sustainability Committee. «Die Energiewende ist ein grosser Nachfragetreiber in der Bau- und Immobilienbranche. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Immobilien sowie Infrastruktur nachhaltig zu planen und zu realisieren und entwickeln die Möglichkeiten dafür ständig weiter.»



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Implenia finden Sie hier: https://implenia.com/nachhaltigkeit/ Implenia festigt mit 86 Punkten (2021: 85 Punkte) seine Leader-Position im ESG Rating von Sustainalytics in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

