Nucera: 90%iges Wachstum wegen boomender Nachfrage nach Elektrolyseuren!

Grüner Wasserstoff soll global und im Speziellen in Deutschland zur Dekarbonisierung beitragen. Nucera ist mit seiner jahrzehntelangen Kompetenz bei der Elektrolyse für das Marktwachstum bestens aufgestellt. Im IPO-Jahr schreibt Nucera sogar schwarze Zahlen. Da bereits jetzt eine Pipeline von 6 Milliarden Euro an grünen Wasserstoffprojekten besteht, sollte sich das Wachstum in den nächsten Jahren im Einklang mit dem Ausbau der Fertigungskapazitäten ausweiten!