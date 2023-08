EQS-News: fashionette plant zeitnahen Verkauf der eingestellten Geschäftsbereiche

EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Verkauf

30.08.2023 / 10:00 CET/CEST

fashionette plant zeitnahen Verkauf der eingestellten Geschäftsbereiche



Düsseldorf, 30. August 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) („Gesellschaft“), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, plant zeitnah, die eingestellten Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches zu veräußern. Die fashionette AG hat im Rahmen des eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzprogrammes im ersten Halbjahr 2023 die Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches eingestellt. Die daraus resultierenden, positiven Kosteneffekte haben sich bereits erfreulich im zweiten Quartal 2023 niedergeschlagen, das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) ist auf 1,5 Mio. Euro gestiegen und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr wurde deutlich erhöht. Im veröffentlichten Halbjahresbericht 2023 wurde bekannt gegeben, dass die Vermögenswerte und Aktivitäten der beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches vom Vorstand der fashionette AG für einen Verkauf geprüft werden. Der Vorstand der fashionette AG geht nach einer initiierten Marktsondierung davon aus, dass der Verkauf der beiden Geschäftsbereiche im vierten Quartal 2023 erfolgen und der Erlös der fashionette AG bis Ende des Geschäftsjahres 2023 zufließen wird. Die Veräußerung erfolgt mittels eines Asset-Deals, bei dem die vorhandenen Assets, Rechte, Bestände sowie sonstigen Vermögenswerte der beiden Bereiche an einen externen Erwerber übertragen werden. Der Vorstand rechnet nach aktueller Einschätzung mit einem Zufluss an liquiden Mittel im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. „Wir haben eine klare Gewinnfokussierung und dieses Jahr den Turnaround bei der fashionette AG vollzogen. Die beiden geschlossenen Geschäftsbereiche und unser Kostensenkungs- und Effizienzprogramm lässt unseren operativen Gewinn erheblich steigen. Wir freuen uns sehr, nun mitteilen zu können, dass wir die verbliebenen Vermögenswerte und Aktivitäten der beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches an Dritte veräußern werden und so zusätzlich einen Erlös generieren können“, so Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der fashionette AG. In der künftigen Berichterstattung werden entsprechend die fortzuführenden Aktivitäten der Gesellschaft ausgewiesen.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



Kontakt: Investor Relations

+49 170 444 2006

ir@fashionette.de

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com Public Relations

presse@fashionette.de

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com

30.08.2023 CET/CEST

