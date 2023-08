Silber nimmt Jahreshoch ins Visier!

Werbung

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen im Zuge weiter schwelender Inflationssorgen und den Verwerfungen in Zusammenhang mit der Abstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch deutlich fester. Auch technisch hat sich das Bild bei Silber mit dem Breakout über der Marke von 24 USD zuletzt deutlich aufgehellt, womit das übergeordnete Aufwärtsszenario unseres Erachtens weiter Bestand hat.

Die Lage: Silber profitiert von Fitch-US-Downgrade

Die Abstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch sorgte zuletzt für heftige Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Fitch hatte Mitte August überraschend das Kreditrating der USA von „AAA“ auf „AA+“ mit Blick auf den zu erwartenden deutlichen Anstieg der US-Staatsverschuldung in den kommenden drei Jahren herabgestuft, den Ausblick jedoch mit „Stabil“ bestätigt. Während die Aktienmärkte nach dem Fitch-Downgrade zwischenzeitlich deutlicher unter Druck gekommen waren, konnten Edelmetalle wie Gold und Silber hingegen von ihrem Nimbus als „sicherer Hafen“ profitieren und präsentierten sich im Anschluss deutlich fester.

Die Perspektive: Hoffnung auf Konjunkturbelebung in China sorgt für Support

Auch die zuletzt gesehene kräftige Erholung des US-Dollars sorgte kaum für nennenswerten Abgabedruck, obwohl ein starker US-Dollar die Preise für Silber und anderen Edelmetallen außerhalb des US-Dollarraums verteuert. Vor allem in Emerging Markets wie Indien und China zog die Nachfrage nach Silber nicht nur aufgrund der zuletzt gesehenen Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten deutlich an. Für Support sorgte hier vor allem die Aussicht auf eine nachhaltige Erholung der chinesischen Binnenwirtschaft zum Ende des zweiten Halbjahrs. Die chinesische Zentralregierung hatte nach der jüngsten Leitzinssenkung weitere Stimuli in Aussicht gestellt, um die lahmende chinesische Binnenkonjunktur anzukurbeln. Eine nachhaltige Wirtschaftserholung im Reich der Mitte dürfte sich auch nachhaltig positiv auf die Silbernachfrage auswirken, zumal Silber als Industriemetall nicht nur in der Elektronik-, Chip- und Autoindustrie sowie in der Solarindustrie eine wichtige Rolle spielt.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen mit einer äußerst bullischen Price-Action. Nachdem Rücksetzer im Bereich der Marke von 22,50 USD mit Käufen beantwortet wurden, setzte das Edelmetall seine dynamische Aufwärtsbewegung nach dem Breakout über die 23-USD-Marke dynamisch fort. Nachdem Silber sich zuletzt oberhalb der Marke von 24 USD etablieren konnte, sollte Silber mit dem Ausbruch aus dem seit Anfang Mai bestehenden Abwärtstrend das Jahreshoch ins Visier nehmen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW48D7 ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 28.08.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion