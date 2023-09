RTL sagt Einstieg bei Basketball-WM endgültig ab

KÖLN (dpa-AFX) - RTL will sich bei der Telekom nicht um TV-Rechte für die Basketball-WM in Asien bewerben. Der Sender habe sich "entschieden, diesen Sommer auf die Übertragung einzelner Basketball-Spiele zu verzichten", sagte ein RTL-Sprecher am Freitag auf dpa-Anfrage. "Wir konzentrieren uns im September auf den heiß ersehnten Start der NFL-Saison und unsere umfangreichen Fußball-Rechte."

Zuletzt gab es angesichts des Quoten-Erfolges bei der Heim-EM im Vorjahr und der guten WM-Leistung des deutschen Teams immer wieder Gerüchte um einen erneuten Einstieg des TV-Senders in die Live-Berichterstattung. 2022 hatte RTL im Laufe des Turniers für drei Spiele Sub-Lizenzen bei der Telekom erworben und damit gute TV-Werte erreicht.

Die Telekom-Tochter MagentaSport überträgt die deutschen WM-Spiele kostenlos und die weiteren WM-Partien kostenpflichtig. Die Telekom wollte sich am Freitag nicht äußern./mrs/DP/men