Diese Aktie hat 3.787.464 % Kursrendite eingebracht: Das ist ihr Erfolgsrezept

Na klar: Die Aktie, die 3.787.464 % Kursperformance eingebracht hat, ist Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Zeit ist ein wesentlicher Faktor der Erfolgsgeschichte. Schließlich ist die Beteiligungsgesellschaft das Lebenswerk von Warren Buffett. Der wiederum erst kürzlich 93 Jahre alt geworden ist und seit den 1960er Jahren die Strippen hinter dem heutigen Weltkonzern zieht.

Denken wir das weiter: Wer zum Anfang 1.000 Euro investiert hätte, der besäße heute Berkshire-Hathaway-Aktien im Wert von mehr als 37 Mio. Euro. Ohne jeden Zweifel handelt es sich bei der Beteiligungsgesellschaft um eine Ausnahmeaktie. Allerdings können wir einige Erfolgsrezepte identifizieren und womöglich auch zukünftig adaptieren. Sehen wir sie uns heute daher näher an.

Die Aktie mit 3.787.464 % Kursperformance: Eine wegweisende Veränderung

Dass Berkshire Hathaway eine solche Performance erzielt hat, hängt mit einer wegweisenden Veränderung zusammen. Warren Buffett ist ursprünglich ein klassischer Value- und Contrarian-Investor gewesen. Auch sein Lehrmeister Ben Graham investierte nach der sogenannten Cigar-Butt-Methode. Die besagte, dass eine günstige Aktie wieder zu ihrem Mittel- oder Liquidationswert zurückfindet. Nicht der Ansatz, den Warren Buffett heute wählt.

Auch durch seinen Freund Charlie Munger hat Warren Buffett irgendwann beschlossen, dass es der bessere Ansatz ist, in hervorragende Unternehmen zu investieren. Sie verzinsen sich nicht nur. Durch operatives Wachstum können sie außerdem einen starken Zinseszinseffekt generieren. Dadurch kommt Berkshire Hathaway zum Beispiel bei Coca-Cola auf mehr als 50 % Dividendenrendite. Aber auch andere Beteiligungen haben ähnliche Erfolge generiert.

Es ist die eine Erkenntnis, zukünftig unternehmensorientiert zu agieren. Die andere, auf gute, günstige Unternehmen zu setzen, um langfristig einen soliden Vermögensaufbau zu bestreiten. Mit Geduld, Jahrzehnten an Ausdauer und einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz hat Warren Buffett bei der Aktie von Berkshire Hathaway jedenfalls 3.787.464 % Kursrendite eingefahren.

Ein Manager, der Konstanz bot

Warren Buffett ist für mich das zweite Erfolgsmerkmal von Berkshire Hathaway. Er ist bei der Aktie für die enorme Kursperformance mitverantwortlich. Seine Motivation ist ebenfalls entscheidend und bezeichnend: Als größter Investor arbeitete der Starinvestor schließlich in erster Linie für sich selbst.

Aber er führte bei Berkshire Hathaway auch zu Konstanz. Sein Wort ist Gesetz und seine Mitarbeiter und Geschäftspartner können sich darauf verlassen. Er hat über Jahre und Jahrzehnte einen stets ähnlichen Stil geprägt und Berkshire Hathaway dadurch zu dem gemacht, was es heute ist. Wobei sein Tun eben auch auf das Unternehmen und die langfristig-orientierte Perspektive ausgerichtet ist.

Nicht jede Aktie kann damit alleine 3.787.464 % Kursperformance einfahren. Warren Buffett ist auch ein Ausnahme-Manager. Allerdings zeigt das, dass ein gutes und groß denkendes Management einen entscheidenden Unterschied bedeuten kann.

3.787.464 % Kursperformance: Aktie mit einfachem Geschäft

Zu guter Letzt besitzt Berkshire Hathaway ein eigentlich einfaches Geschäftsmodell. Grundsätzlich geht es um das Investieren. Etwas, das man beliebig weiter skalieren kann. Das Reinvestieren der Cashflows, der Dividenden und der Gewinne hat der Aktie ebenfalls 3.787.464 % Kursperformance beschert. Aber es ist nicht alles.

Warren Buffett hat bei Berkshire Hathaway schließlich auch auf einfache Geschäftsmodelle gesetzt. Ob es die Beteiligung an Coca-Cola ist. Oder das Versicherungsgeschäft, in dem der Konzern eine Größe ist. Selbst die Infrastruktur-Investitionen, das Eisenbahngeschäft oder vollständige Unternehmen wie See’s Candy. All das sind keine innovativen Unternehmen. Nein, es sind einfach gut geführte, profitable Unternehmen, die Warren Buffett zu einem guten Preis gekauft hat.

Für uns als Investoren ist entsprechend wichtig: Unsere Unternehmen müssen nicht ein Rad neu erfinden, damit die Aktie eine signifikante Kursperformance hinlegen. Mit der Zeit als Rückenwind und wachsenden Renditen über viele Jahre und Jahrzehnte kann aus einfachen Investitionen ein gigantisches Vermögen werden.

Der Artikel Diese Aktie hat 3.787.464 % Kursrendite eingebracht: Das ist ihr Erfolgsrezept ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Aktienwelt360 2023