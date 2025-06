Moderate Gewinne - Nervosität vor Fed-Zinsentscheid

(dpa-AFX) - Für die New Yorker Börsen zeichnen sich am Mittwoch moderate Gewinne ab. Wegen der im Handelsverlauf anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind Experten allerdings nervös. Daten vom Immobilien- und Arbeitsmarkt hatten keinen Einfluss auf die Kurse.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 42.253 Punkte. Den von Technologiewerten dominierten Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,3 im Plus bei 21.781 Punkten. Damit würde sich der jüngste Seitwärtstrend nach der vorangegangenen Erholung erst einmal fortsetzen.

Am Dienstag hatten die Indizes angesichts der sich zuspitzenden Lage in Nahost und der Unsicherheit über das weitere Vorgehen der USA nachgegeben. Marktbeobachter befürchten, dass ausbleibende Hinweise der Fed auf künftige Zinssenkungen eine Verkaufswelle auslösen könnten.

Dass bereits bei der aktuellen Sitzung eine geldpolitische Lockerung erfolgt, gilt am Markt als praktisch ausgeschlossen. Obwohl US-Präsident Donald Trump weiterhin Druck auf Fed-Chef Jerome Powell macht, die Zinsen zügig und deutlich nach unten zu schrauben, dürfte der Leitzins an diesem Mittwoch in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen werden.

"Wir glauben, dass die Fed von vier schwachen Inflationsberichten in Folge nicht beeindruckt ist und sich auf interne Prognosen stützen wird, die auf einen letztendlichen Inflationsanstieg aufgrund von Zöllen hindeuten", schreiben die Experten von Bloomberg Economics. Erst für die September-Sitzung signalisiert das "Fed-Watch Tool" der Terminbörse CME eine knappe Mehrheit für eine Zinssenkung.

Das sind die vorbörslichen Gewinner und Verlierer

Kursbewegende Unternehmensnachrichten sind kaum in Sicht und betreffen eher unbekannte Namen. Die Aktien von Circle Internet Group zogen vorbörslich um 3,2 Prozent an, nachdem der US-Senat mit einer komfortablen überparteilichen Mehrheit ein Gesetzespaket mit neuen Regeln zum Umgang mit Stablecoins verabschiedet hatte.

Stablecoins sind Kryptowährungen, die an eine Währung gekoppelt und daher weniger schwankungsanfällig sind. Nun muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Es kann auch Veränderungen an dem Gesetzespaket fordern.

Dagegen droht bei Bitdeer Technologies ein Kursrückgang von 7,5 Prozent. Das Kryptowährungs-Unternehmen bietet im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis 2031 im Volumen von 300 Millionen US-Dollar an. Bitdeer ist eine Abspaltung des Bitcoin-Mining-Chip-Herstellers Bitmain und gehört nach Rechenleistung zu den größten Minern.

Mit knappen Verlusten vorbörslich unauffällig präsentierten sich der Flugzeughersteller Boeing und der Triebwerksbauer GE Aerospace. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass die vergangene Woche in Indien abgestürzte Boeing-Maschine zum Zeitpunkt des Unglücks einen Notstromgenerator in Betrieb hatte. Boeing steht zudem mit der laufenden Luftfahrtmesse in Paris im Fokus. Anders als der europäische Konkurrent Airbus haben die Amerikaner dort immer noch keine neuen Bestellungen gemeldet./gl/jha/